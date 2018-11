Acosadores obligan a estudiante con parálisis cerebral a servir de puente humano en terrible caso de “bullying”

El video que indigna a Canadá

Los estudiantes “bullies” involucrados en un ataque a otro que es paciente de parálisis cerebral fueron suspendidos de Glace Bay High School, en Canadá, luego de que las imágenes del incidente se volvieran virales.

En el ataque, que ocurrió el martes de la semana pasada, a Brett Corbett, de 14 años, se le obligó a servir de puente humano mientras otros alumnos cruzan un arroyo.

El discapacitado, rodeado de unos 30 estudiantes, yace bocabajo sobre el cuerpo de agua. Una joven lo pisa para no mojarse, mientras algunos presentes se ríen y otros graban el abuso. Otro muchacho le lanza una piedra. Posteriormente, la víctima se levanta con una sonrisa como tratando de restarle peso al hecho.

Aunque el joven ha sufrido otros incidentes de este tipo por parte de alumnos, los anteriores no tuvieron repercusión en el proceder de las autoridades escolares.

No fue hasta que el video del hecho fue compartido en Facebook que los encargados de la escuela respondieron.

Lo anterior ha generado un debate en redes sobre el alcance del bullying en ese país y el manejo por parte de las autoridades escolares.

“Me hizo sentir que siempre sufro acoso y a nadie le importa”, reaccionó Corbett a The Chronicle Herald.

“A mí me han hecho ‘bullying’ antes, y yo traté de llevar mi caso a la oficina y ellos me ignoraron como me ignoraron en septiembre. Yo fui amenazado. Alguien se burló de mí porque estaba tartamudeando y yo le levanté el dedo. El me dijo: ‘Me levantas el dedo otra vez y te empujo los dientes por la garganta”.

Terri McEachern, la madre de Brett, por su parte, también denunció la inacción de los administradores del plantel, a quienes llamó al día siguiente para alertar del hecho.

“Yo vi el video y sé que la chica le dijo a Brett: ‘Recuéstate…Yo no me quiero mojar”, recordó la mujer.

“Eso me rompió el corazón. Tengo destrozado el corazón y estoy molesta porque todo el mundo en ese video está de pie observando y nadie ayudó. Yo quiero que esto pare. Ayer no hubo ninguna mención del asunto en la escuela. Ellos suspendieron a los estudiantes luego de que se volvió viral (el video). Pero, antes de eso, ellos lo cepillaron debajo de la alfombra”, sostuvo.