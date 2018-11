Protestan contra alza de tarifa del Subway planeada para 2019

Coalición #FixTheSubway, junto a funcionarios electos, exigen que se consigan otras fuentes de financiamiento para el transporte sin subir los pasajes

“Fondos justos, y no aumento de tarifas”. Esa fue la repetitiva consigna que se escuchó este miércoles durante una protesta liderada por la coalición #FixTheSubway, en la cual, junto a funcionarios electos, exigieron al Gobernador y a la Legislatura en Albany que consigan maneras de financiar el transporte público sin subir los pasajes.

Los manifestantes insistieron en que la mejor manera de conseguir fondos sustanciales para financiar las reparaciones, así como los planes de modernización del sistema de transporte público de la Gran Manzana, es aprobando la propuesta de la ‘tarifa de congestión’.

En la demostración se dejó claro el rechazo a la propuesta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de aumentar el costo de la MetroCard el próximo marzo, aumento que está previsto en los planes de subida de tarifas cada dos años. Y para frenar esa alza, en la demostración se pidió que todos los usuarios del Subway firmen la petición online: Fair Funding, No Fare Hikes!

“El tránsito afecta a cada neoyorquino y por ello cada neoyorquino debe pelear por esto. Ver las aumentos de tarifas y a la vez no ver mejoras en el servicio es frustrante”, dijo Futon Hou, miembro de Riders Alliance.

La coalición #FixTheSubway, que está integrada por varias organizaciones de base y que defienden a los neoyorquinos más necesitados y a los inmigrantes como Make the Road New York y la New York Immigration Coalition, pidieron al gobernador Andrew Cuomo y a la Legislatura que tomen en cuenta el mal servicio que reciben los usuarios del transporte público, y demandaron que se cancele de inmediato cualquier plan de aumentar las tarifas.

La MTA ha estimado que el ‘plan de capital’ para modernizar el sistema de transporte costará hasta $60,000 millones en 10 años, eso por encima del presupuesto anual que maneja la agencia para sus operaciones regulares que llega hasta los $16,000 millones y el cual se cubre con lo que se recauda con los pasajes, los peajes en túneles y puentes y los impuestos, entre otras fuentes de ingresos.

Como ha ocurrido desde hace una década, tras un acuerdo al que llegaron los líderes estatales luego de la Gran Depresión, cada dos años se aumentan las tarifas del Subway y la próxima que está prevista es en marzo del 2019.

Pero estas alzas de pasajes han venido de la mano de un incremento en los retrasos de los trenes, que se han triplicado en la pasada década.

La recién electa senadora estatal Jessica Ramos indicó que como una “usuaria del transporte por toda mi vida, sin una licencia para conducir, dependo de los trenes. Y por ello sé lo frustrante que son el Subway y los autobuses, y cómo los retrasos y cambios inesperados en el servicio pueden alterar nuestras vidas”.

Ramos agregó: “Competí por un cargo público para probar que el Gobierno puede trabajar mejor por los neoyorquinos. Con mis colegas, lucharemos por pasar un plan para financiar el transporte, que incluya la ‘tarifa de congestión’, para que los neoyorquinos no paguen más y más para recibir cada vez menos y menos de la MTA”.