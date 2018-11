Cómo puede polarizar tu los vidrios de tu auto y ahorrar dinero

Es sencillo, solo requiere de mucho cuidado y paciencia

Tener vidrios polarizados o entintados (tinted) no es permitido en ciertos estados. Sin embargo, existen diferentes aplicaciones adhesivas con tonalidades más claras que sí son permitidas por la policía de tránsito y que ayudan a reflejar la intensidad de los rayos de sol que se siente en algunas ciudades de la unión americana. Entintar o polarizar tus ventanas es muy útil ya que los rayos del sol son intolerables, pueden causar insolación o daños a la piel y evitar que el aire acondicionado del auto enfríe el interior de un vehículo.

Estas aplicaciones pueden ser compradas en línea o en una tienda de autos en forma de rollo, y aunque un experto haría un excelente trabajo al instalarlo en tu auto, tu también puedes ahorrar algo de dinero y llevarlo a cabo por ti mismo. Aquí te decimos cómo realizarlo.

Necesitarás: aplicación adhesiva de entintado (window-tint film), solución líquida para este producto (lo puedes encontrar en el mismo lugar, paño de limpieza sin pelusa, cuchilla de afeitar, cuchilla raspadora (cutter), rasqueta de aplicación y una pistola de calor.

Paso 1: Aplica la solución líquida por dentro de la ventana y luego utiliza la navaja de afeitar para remover todas las imperfecciones en el vidrio. Es importante no dejar NADA de pelusa o polvo en la superficie, ya que estos arruinaran el entintado. También asegúrate de no rayar o dañar el vidrio con la navaja.

Paso 2: Recorta la aplicación adhesiva dejando suficiente material a los lados. NO RECORTES LA APLICACIÓN A LA MEDIDA EXACTA, ya que pudieras echar a perder todo el material: deja suficiente espacio en los lados.

Paso 3: Enrolla el material, desprende una extremidad, asegurándote de poder cubrir todo en vidrio, y pégalo en la parte de superior de la ventana. Lentamente, desenrolla el material y velo adhiriendo de un lado a otro con ayuda de un squeegee. Toma tu tiempo para hacer este proceso y asegúrate de no dejar burbujas de aire. Si el material no pega o lo has dejado arrugado, desprende la aplicación del vidrio y con ayuda de la pistola de calor calienta el material para volverlo a pegar. NO ACERQUES LA PISTOLA DE CALOR AL MATERIAL DEMASIADO, quemara el material.

Paso 4: Una vez que hayas acabado, el material esté por aplicado sin burbujas y sin polvo o pelusa por dentro, utiliza el cutter para recortar el material restante en los lados.

Paso 5: deja reposar el material, de preferencia no bajes los vidrio por 12 horas.

En el siguiente video se explica con precisión cómo llevar a cabo el proceso de entintado en los vidrios de tu auto