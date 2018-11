Pasajero del Subway de NYC golpea en la cara a anciana porque le pidió espacio para sentarse

Mujer alega qe cayó al piso como resultado del impacto

Las autoridades divulgaron las imágenes del sospechoso de golpear en el rostro a una anciana de 63 años, en un vagón del Subway de Nueva York, luego de que la mujer le pidiera que moviera su mochila para sentarse.

La mujer, que prefirió mantener en el anonimato su identidad, dijo a PIX 11 que el pasado 4 de noviembre abordó un tren R, a eso de las 9:30 a.m., rumbo a su trabajo.

La víctima quería sentarse por lo que le dijo al sujeto que le hiciera espacio. Pero, en lugar de acomodarse,la agredió.

“Yo le pregunté amablemente si me podía sentar y él me dijo malas palabras y me golpeó en la cara”, relató la pasajera.

La denunciante narró que cayó al piso como resultado del impacto.

La otra parte negativa del hecho fue que nadie intervino para auxiliar a la mujer. Afortunadamente, la afectada tuvo tiempo de grabar al atacante.

“El hombre se veía normal, pero no era tan normal, y yo estaba asustada porque no sabía si me iba a atacar de nuevo”, agregó la entrevistada.

El atacante fue descrito como de unos 6 pies y 165 libras; estaría en sus 20.

Si tiene información que ayude a detener al sospechoso, puede llamar al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al: 1-888-57-PISTA (74782).