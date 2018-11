Latinos de El Bronx vencieron obstáculos y se casaron bajo la nevada para cumplir su sueño

Un recorrido de 20 minutos se convirtió en una travesía épica

Querían casarse el día que cumplían 12 años de relación, pero jamás pensaron que en pleno noviembre iban a tener que lidiar con la nieve. Aún así, siguieron adelante, convirtiendo su sueño en una carrera de obstáculos durante la nevada histórica del jueves.

Los ahora recién casados ​​Alan y Jane Cáceres, residentes de El Bronx, nunca se imaginaron diciendo “Acepto” en una estación de bomberos en Valhalla, Westchester.

“Pensé que nunca lo lograríamos”, dijo Alan, citado por Pix11.

Su plan original era casarse en Rye City Hall en Port Chester, que normalmente se encuentra a 20-30 minutos en automóvil desde su hogar en El Bronx. Pero cuando la primera tormenta de nieve de la temporada causó un caos inesperado en toda la ciudad, el plan cambió.

La pareja y sus amigos planearon salir a las 4 p.m., dos horas antes de la cita. Pero tardarían mucho más en llegar a su destino.

“Estaba pensando en salir de mi auto y caminar”, dijo Alan. “Los carros no se movían. Era como si tuviera que llegar allí, no me importaba” nada más.

“Lo único que estaba pasando por mi mente era que necesitaba casarme”, agregó Jane. “Queríamos casarnos ese día. En nuestro 12 aniversario”.

Cuando finalmente llegaron al Ayuntamiento a las 8 p.m., obviamente ya había cerrado.

Entonces la dama de honor mencionó que conocía a alguien que podría oficiar la boda esa misma noche. Así que en medio de una tormenta de nieve, a las 11:15 p.m. del 15 de noviembre finalmente llegaron a ser marido y mujer ante la ley, en un estacionamiento de bomberos.