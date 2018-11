Alarma por la cantidad de padres que no vacunarán este año a sus hijos contra la influenza

Conoce los motivos por lo que algunos optan por no proteger a sus hijos con esta vacuna

Preocupación la que ha generado un informe publicado recientemente por el Hospital infantil CS Mott, perteneciente a la Universidad de Michigan, con base en una encuesta online realizada en octubre, en la cual participaron 1,977 padres de familia sobre si este año aplicarían o no la vacuna contra la influenza a sus hijos.

Del total de papás que participaron en la encuesta, el 48% indicó que por lo general, siguen las recomendaciones dadas por médicos y expertos en salud para esta temporada; sin embargo, el 34% dijo que era poco probable que aplicaran la vacuna contra la influenza a sus hijos este año y el 21% señaló no recordar que su doctor les sugiriera aplicar dicha vacuna a los niños.

Sarah Clark, quien es codirectora de dicha encuesta, explicó que lo más preocupante es la brecha existente respecto a la orientación que pueden recibir los padres por parte de los médicos respecto a si aplicar o no la vacuna contra la influenza.

Clark agregó que los padres que fueron encuestados y que decidieron aplicar la vacuna a sus hijos escucharon más comentarios positivos que negativos de la misma, pero aquellos que no quisieron ponérselas fue precisamente porque oyeron muchas cosas en contra de esta vacuna.

De acuerdo a los datos proporcionados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el año pasado, durante esta temporada, 179 niños fallecieron a causa de esta enfermedad y otros cientos más tuvieron que ser hospitalizados por complicaciones. El 80% de los que perdieron la vida no estaban vacunados.

También, los CDC indicaron que en 2017, 57.9% de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años recibieron la vacuna, un porcentaje menor en comparación con 2016.

“No le damos a la vacuna el crédito que merece. La vacuna no es perfecta, ninguno de nosotros cree que lo sea, pero es lo mejor que tenemos para prevenir la influenza”, comentó William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Según la encuesta, los principales motivos por los que los padres no vacunan a sus hijos son: porque no tienen tiempo para llevarlos a que se las apliquen, porque no reciben consejos bien fundamentados por parte de sus médicos, porque les preocupa los efectos secundarios de la misma, porque creen que no sirve del todo y porque consideran que sus hijos son muy sanos y no la necesitan.