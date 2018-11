Concientizarán sobre salud mental en escuelas públicas de Nueva York

Nueva campaña lanzada por la Ciudad llegará a más de 1.1 millones de estudiantes neoyorquinos

Como parte de los continuos esfuerzos de las autoridades neoyorquinas de concientizar a todos los residentes de la Gran Manzana sobre la importancia de la salud mental, la Ciudad lanzó una nueva campaña que busca educar a más de 1.1 millón de estudiantes de escuelas públicas sobre este tema que sigue estando cubierto por un gran estigma.

Este martes, la primera dama de la ciudad de Nueva York, Chirlane McCray, anunció el lanzamiento de una innovadora campaña de concientización sobre la salud mental en las escuelas públicas llamada “There´s Help All Around You” (“Hay ayuda a tu alrededor”), la cual está dirigida a especialmente a los estudiantes y padres y que aparecerá en todas las escuelas públicas de los cinco condados de la ciudad.

Según datos de la oficina de McCray, uno de cada cinco jóvenes experimentará una crisis de salud mental cada año, con problemas como la depresión y la ansiedad que actúan como impedimentos importantes para el éxito académico de muchos estudiantes.

Además, según el informe anual “Stress in America” de la American Psychological Association, las personas de 15 a 21 años de edad tienen una probabilidad significativamente mayor de informar que su salud mental es mala o deficiente que las personas dos generaciones mayores que ellas.

“Los jóvenes entre las edades de 15 y 21 años están experimentando niveles de angustia emocional sin precedentes debido a la intimidación, las presiones académicas, la disfunción familiar y muchos otros factores de estrés“, dijo la primera dama Chirlane McCray.

“Queremos que los estudiantes y los padres en la ciudad de Nueva York sepan que hay ayuda disponible. La asociación entre ThriveNYC, la Fundación Jed y la Ciudad de Nueva York garantizarán que los 1.1 millones de niños en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tengan la información que necesitan para conectarse a la atención (médica)”, agregó McCray.

La campaña fue desarrollada en colaboración con la iniciativa ‘ThriveNYC’, el ‘Jed Foundation (JED)’, los departamentos de Educación y de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, el Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York y el grupo de ‘Greyhealth’.

La campaña “Hay ayuda a tu alrededor”, que fue diseñada para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, explica los desafíos comunes en salud mental y fomenta en los estudiantes un comportamiento saludable para que busquen ayuda de una manera apropiada para su edad.

La campaña promoverá la comprensión y el diálogo sobre la salud mental y disminuirá la vergüenza, los prejuicios y la incertidumbre en torno a estos desafíos. La campaña también dirigirá a los estudiantes y padres a los recursos disponibles en las escuelas y comunidades sobre salud mental, incluidos asesores de orientación, trabajadores sociales, consultores de salud mental escolar, especialistas en prevención e intervención de abuso de sustancias, y proveedores de salud mental en escuelas comunitarias.

Al enfocarse en el sistema educativo más grande de la nación, la campaña alcanzará a más de 1.1 millones de estudiantes en más de 1,800 escuelas de la Ciudad de Nueva York y estará disponible en varios idiomas, incluyendo español.