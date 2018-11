Maneja durante horas para entregar mascarillas a los campesinos de California y que se protejan de las cenizas

Camp Fire es un incendio sumamente devastador que ha causado ya daños irrevesibles en California

Paulina Cortés es una maestra de preescolar en San José, California.

Sin embargo, hoy no acudió a las aulas, sino que fue al campo. Estuvo entregando máscaras para los trabajadores agrícolas porque la calidad del aire todavía se considera peligrosa por el Camp Fire.

“Todavía no tengo la capacidad emocional para entrar en detalles sobre lo que viví hoy porque llegué a casa y me siento muy cansada, pero hoy pasé mi día en Lodi, a solo una hora y media de San José para entregar máscaras a trabajadores agrícolas en comunidades rurales “, escribió en Facebook.

“Les pido que encuentren una manera de dar a una comunidad que necesita ayuda. Gracias a todos los que me apoyan a través de donaciones. Manejé por San José y me dirigí a Salinas para encontrar la cantidad de máscaras que necesitaba. Esto es importante. La historia aquí no es que entregué máscaras, es que hay cientos de personas que trabajan en entornos peligrosos sin protección. Y nadie lo sabe “.

Paulina publicó una actualización después de que sus fotos fueron recogidas por las noticias locales. Esto es lo que escribió:

“Esto significa el mundo entero para mí, ya que no hay mucha gente consciente de lo que les está pasando a los campesinos. Viajé por Lodi y Stockton no solo para entregar máscaras, sino para educar a los trabajadores agrícolas sobre la gravedad de la contaminación. Ayer, los trabajadores de Lodi estaban recogiendo fruta en un aire etiquetado como “peligroso” con un AQI de 308 … y lo peor de todo es que ninguno de ellos sabía esto. No todos tienen acceso a la información a la que tenemos acceso los demás y lo importante es que continuamos construyendo puentes para llegar a nuestras comunidades.

En cuanto a las donaciones, estoy tomando donaciones en mi Venmo @pau_olvido y mi paypal es paulinacortes222@gmail.com. Estoy comprando más máscaras y enviándolas a un activista de trabajadores agrícolas de Stockton que me acompañó ayer. Hay cientos de personas que trabajan en estas condiciones, no muy lejos de nuestros hogares. La historia aquí es que los campesinos explotados no están siendo tratados como seres humanos.

Gracias por todos los comentarios y apoyo “.