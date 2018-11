Pandillera de la MS-13 cumplirá cárcel por asesinar menor para vengar muerte de su novio

La torturó hasta la muerte...

La expandillera de la MS-13 Venus Romero Iraheta, de 18 años, cumplirá 40 años en una prisión luego de que torturara hasta la muerte a Damaris Reyes Rivas, de 15, para vengar la muerte de su novio.

Romero Iraheta no actuó sola, otros 10 miembros de la Mara Salvatrucha resultaron convictos por el crimen reportado en 2017 en Springfield, Virginia.

La convicta apuñaló repetidas veces a la víctima y dejó su cuerpo abandonado en un charco. El crimen consta en videos tomados desde celulares que fueron confiscados por las autoridades.

Los atacantes convencieron a Reyes Rivas de que se fuera con ellos al Lake Accotink Park para fumar marihuana.

Pero en lugar de esto, comenzaron a interrogarla sobre el asesinato de Christian Sosa Rivas, de 21 años.

El grupo estaba convencido de que, una semana antes, la víctima había llevado a Sosa Rivas, pareja de la acusada, al lugar en el que lo mataron.

La joven, que confesó que apuñaló 13 veces a Reyes Rivas, se declaró culpable de cargos de secuestro y homicidio.

“Yo se que yo he cometido el peor error de mi vida”, dijo Romero Iraheta en la audiencia en la que le dictaron sentencia hace poco más de una semana. “Por la noche, mientras estoy durmiendo me levanto con estas memorias. Me vienen con mucha fuera. Quisiera poder sacarlas de mí”, argumentó según citada por el Washington Post.

El fiscal del condado Fairfax, sin embargo, opina que la muchacha solo pretende y llora “lágrimas de cocodrilo”.

“Tu dejaste el cuerpo de esa niña en el frío de invierno por un mes”, planteó Raymond F. Morrogh.

Este caso fue usado por el Gobierno de Donald Trump para reforzar su discurso antiinmigrante con el argumento de la expansión de la MS-13 en Washington.