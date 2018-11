Ellas son las finalistas de ‘Nuestra Belleza Latina’

Ceylin Rosario, Migbelis Castellanos, Yaritza Owen... ¿Cuál es tu favorita?

La nueva etapa de ‘Nuestra Belleza Latina’ en Univision ya tiene a sus tres finalistas que son un fiel ejemplo de lo que buscan: mujeres que representen la inclusión de ‘Sin Tallas, Sin Excusas y Sin Límites’.

Ellas son Ceylin Rosario, Migbelis Castellanos y Yaritza Owen. Tres de las 10 que entraron a la casa y las otras 10 que participaron a través de ‘Nuestra Belleza Latina’ digital.

¿Quiénes son ellas?, ¿por qué llegaron a la final?, ¿por qué el público las defendió y las apoyó? Y, ¿por qué los jueces, Denise Bidot, El Dasa y Jomari Goyso, liderados por la presidente Giselle Blondet, les dijeron que ‘Sí’?… Aquí te contamos:

Ceylin Rosario

Es originaria de Santo Domingo, República Dominicana. Tiene 29 años. Fue ganadora de Ford Super Model of the World en 2006, y participante de NBL en 2015. En su casting impresionó cuando los jueces la desafiaron a deshacerse de su cabellera y se rapó la cabeza. Ella representa a la mujer afrolatina que se abre espacio en el medio. Es bella, tiene unas ganas enormes de aprender y crecer, y lo ha demostrado a lo largo de la competencia. Su puntos débiles es que es la que menos preparación tiene. Para ser la próxima presentadora de Univision no tiene estudios en comunicaciones. Si hoy ganara, posiblemente no estaría lista para afrontar su nuevo trabajo dentro de la cadena.

Migbelis Castellanos

Nació en el Estado de Zulia, Venezuela. Tiene 23 años, pero cuando tenía 18 años participó en Miss Venezuela 2013 y luego en Miss Universo, donde logró ubicarse entre las 10 finalistas. Estudió Comunicación Social y Ciencias Políticas. Por su belleza, sus cualidades, preparación y disciplina, Migbelis se convirtió rápidamente en la favorita de muchos, incluidos los jueces. Ella ha sido un fiel ejemplo de lo que busca el reality de Univision en esta etapa, superando la presión y el bullying que le han hecho por años llamándola “gorda’. Su debilidad ha sido la cara que ha mostrado -o por lo menos que el programa ha expuesto- en las últimas dos semanas, donde se ha peleado con varias de sus compañeras como Nancy, quien se suponía que era su amiga. También su opinión sobre Ceylin, de quien dijo no se merecía la corona… Se la comenzó a tildar de hipócrita, falsa y tener todo fríamente calculado.

Yaritza Owen

Yaritza nació en Honduras, tiene 28 años, es mamá de dos niños y está casada. Su vida no ha sido fácil. Durante la infancia y adolescencia su abuela la obligaba a trabajar y la golpeaba, hasta que logró escaparse y buscar un mejor destino. De las tres, es la más preparada en los medios, ya que durante cuatro años condujo un noticiero en su país natal. Esa preparación le juega a su favor porque podría perfectamente ocupar en este momento un puesto de presentadora en Univision. Pero también ha sido su debilidad porque, al estar preparada, se siente demasiado cómoda, e incluso le han criticado el no hacer un esfuerzo para destacarse.

Este próximo domingo, 2 de diciembre, a las 8/7 PM Centro por Univision, será la gran final en donde se sabrá, por fin, quien es no solo la próxima reina de ‘Nuestra Belleza Latina’, sino también la nueva talento de la cadena.