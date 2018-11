Kourtney Kardashian desnudó toda su colita para famosa revista, e Instagram arde con ella

La mayor de las Kardashian asegura que le gusta "estar desnuda"

Kourtney Kardashian ha elevado la temperatura de Instagram gracias a una candente fotografía para la revista GQ en su edición mexicana, la cual corresponde a los meses de diciembre y enero.

Las fotografías para la publicación estuvieron a cargo de Michael Schwartz. En conversación con dicho medio la hermana mayor de las Kardashian dijo: “Estoy muy cómoda con mi propia piel, me gusta estar desnuda en mi casa y creo que es importante mostrar imágenes positivas de nuestro cuerpo“.

Con 39 años de edad, la mamá de Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y Reign Aston Disick, ha conquistado el mundo de la farándula no solo con su belleza, la cual se presume sea la que menos ha pasado por el bisturí, sino también por su candente participación en el reality show de su familia, Keeping Up With The Kardashians, en donde suele ser además de conflictiva, atrevida y argumentativa.