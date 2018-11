¿Rafael Amaya regresará en ‘El Señor de los Cielos 7’? Telemundo da esperanza a fans

View this post on Instagram

Ya comienzan las fiestas #miarafamiliabella y que el espíritu de bondad de dar la mano a quien lo necesita no acabe nunca 🙏🏻🍀💚 compartir y dar felicidad es nuestra mejor tarea 📚 créanme llena de felicidad el ser agradecidos y ser compartidos con las bendiciones que tenemos cada vez que compartimos llegan mas 🙏🏻💚 la alegría viene acompañada de los corazones que cada día y cada momento dan Amor 💕 a sonreír y #AserFelices que eso no cuesta nada 🎵💕💃🕺🏻❤️💋🍀 Millones de bendiciones hoy y cada día de sus vidas #L@sAmooo ooooo