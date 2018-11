Teletón USA arranca ya y sus padrinos, Alejandra Espinoza y Raúl Gonzalez, te explican porqué

Mira como tú también puedes ser padrino como ellos

Teletón USA tiene una misión diaria, continua e incansable: salvar. Darle herramientas a los niños con algún tipo de discapacidad para que tengan una mejor calidad de vida, recuperarse y cumplir sus sueños.

Los vemos dos días al año en vivo en Univision, en el Teletón USA recaudando dinero, pero ese dinero no alcanza, aun llegando a la meta. Hoy, el único CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) que se ha podido construir en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, alberga y le da tratamiento a más de 500 niños y sus familias. Pero la lista de espera asciende a 1,500, y eso porque pusieron ese número de tope.

Pero el amor y la esperanza es más grande de la limitación de recursos, y hoy, en el famosos ‘Giving Tuesday’ decidieron inaugurar la temporada en carrera al próximo Teletón USA, que será en marzo del 2019, anunciando a Alejandra Espinoza y Raúl González como los padrinos oficiales y voceros de la fundación.

Dos de los talentos que más han demostrado estar absolutamente comprometidos con la causa y los niños desde el primer día. En exclusiva hablamos con Alejandra Espinoza, Raúl González y Federica ‘Fica’ Soriano, directora de la Fundación Teletón USA, de esta nueva etapa.

Pregunta: ¿Por qué decidieron comenzar desde hoy esta campaña de Teletón USA?

Alejandra Espinoza: Queremos comenzar a hablarle a la gente del Teletón, que no solamente se quede en los dos días que dura el evento, sino que a partir de ahora, la gente comience a tomar conciencia de que es una causa de los 365 días del año… Queremos decirles de la importancia que es ser padrino Teletón (como ellos), y aportar todo el tiempo.

Raúl González: Pasamos Thanksgiving, que fue el día de dar gracias, pasamos el ‘Viernes Negro’, pasó el Cyber Monday, y desde hace dos años se implementó el Giving Tuesday, que es de alguna manera devolver, a través de la generosidad, a una fundación… En este caso, Univision escoge aquella en la que todos trabajamos, que es Teletón USA… Tomando en cuenta todo lo que se logró desde que lo hacemos: se construyó en Centro de Rehabilitación, que es donde asisten estos niños con sus familias para recibir todo el tratamiento que necesitan. Queremos hacer conciencia de que los 365 días al año la gente forme parte de la causa, es como la ‘patadita’ para que el Teletón 2019 comience ya.

P: Hay una lista de espera de 1,500 familias, con este aporte de mes a mes que pueda hacer la comunidad, ¿sirve para construir otro CRIT que los albergue o dinero para sus tratamientos dentro del que ya está?

Federica Soriano: Las dos cosas, el CRIT tiene capacidad para atender a más familias si tenemos recursos, ese es el primer paso, y claro que queremos el día de mañana estar hablando de más CRIT, porque se necesita muchísimo en este país. Hay 1,500 familias en lista de espera porque le pusimos un tope, pudiera ser más grande, pero de qué sirve poner más en una lista si nos va a tocar hablarles en 10 años.

P: Teletón USA tiene dos padrinos que se han comprometido con la causa desde que existe, ustedes, ¿cómo se sienten de haber sido los elegidos?

A.E.: Yo me siento honrada, con una responsabilidad de explicar la importancia de lo que es Teletón USA, la importancia de apoyar no solamente uno o dos días, sino que se convierta una costumbre. Yo vengo viendo Teletón desde que existió por primera vez en México, para mí forma parte de mi crecimiento, de mi vida, entonces sé lo que es, y eso me encantaría que se convirtiera en algo para la gente, que supieran lo que es, que no necesitáramos cuestionarnos si funciona o no, que ya sepamos que sí, que la labor que hace es hermosa y que la gente se involucre. Lo hago con mucho cariño, con mucha pasión. Teletón es una causa que me encanta, si hay algo que disfruto en esta vida es ayudar, y qué mejor que hacerlo con una causa en la que creo y con la que crecí.

R.G.: Estoy Feliz y a la vez es una responsabilidad muy grande la que se nos ha dado a ambos de alguna manera, ser padrinos y ser portavoces de una causa, para mí vale mucho… Para mí los ‘siones’ de la vida son claves. Pasión en lo que hacemos todos los días, el arte de comunicar, de entretener, se convirtió en nuestra profesión, en nuestra misión, y no se puede quedar ahí, hay que ir un poco más allá. Como Teletón es la promesa cumplida, todo el mundo se debe acercar… La responsabilidad que tenemos es muy, pero muy grande en todos los aspectos, de poder seguir incentivando ,y poder llevar esa camiseta de Teletón puesta en el corazón, en todo lo que hagamos para pensar en función de eso. Es un gran orgullo, pero una gran responsabilidad. Aquí estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer.

P: El Teletón USA pasado fue difícil por muchas circunstancias, y no se llegó a la meta, ¿cómo piensan trabajar en el próximo para que tanto esfuerzo que ustedes hacen durante el año, se vea recompensado con lograr la meta del dinero?

A.E.: Los últimos dos años han sido complicados, no solamente para nosotros que hacemos Teletón, sino para el mundo en general… Sí es verdad que no se logró lo que queríamos pero nosotros nos mantenemos con fe… Yo no trabajo en Teletón, yo lo hago porque me gusta, a mí me fascina, este año me tocó ir a Los Angeles, cruzar la frontera, estar en Tijuana, y lo hago por mucho cariño. Siempre y cuando las cosas se hagan con amor, la misión está hecha. Obviamente se siente impotencia no lograr la meta, pero estamos muy agradecidos con la gente que aporta, que ayuda, que está pendiente todo el tiempo, que ve el show con nosotros, que le dice a sus familiares que aporten… Si de casualidad no se logra llegar a la meta es porque Dios sabe cómo maneja las cosas, y pienso que este próximo año será un buen año y vamos a sobrepasar.

Federica Soriano: El corazón es el reflejo de lo que tienes dentro, y tanto Raúl como Alejandra visitan el Centro de Rehabilitación, y es imposible no salir con el corazón lleno después de ver a los niños haciendo sus terapias, después de ver a sus mamás con el cambio radical de vida que tienen los hijos… Vas a un centro, caminas por los pasillos y sales renovado, es imposible que ellos puedan esconder esa alegría y satisfacción.

R.G.: Con respecto al Teletón pasado eso habla de la transparencia de todo, la verdad muere de pie y si no llegamos a la meta, tenemos la responsabilidad de decir que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance todos, porque es un esfuerzo muy grande de toda una compañía… Hubiéramos quedado muy mal si hubiéramos dicho que llegamos a la meta, porque no sucedió. Hay circunstancias que tiene que ver ya sea temporales, históricas de lo que sucede, pero el pasado es historia, y estamos enfocados en el próximo con reuniones que hay durante todo el año. Todo el equipo de producción, liderados por Eduardo Fuentes y Alejandro Pimentel, están ahora trabajando en todo lo que será el Teletón del año que viene, que lo vamos a hacer con la misma pasión y el mismo amor.

P: No llegaron a la meta pero se lograron muchos objetivos con el dinero que la gente donó…

A.E.: El objetivo siempre es el mismo, que es ayudar, y con lo que se recaude va 100% para eso… Como dice Raúl, todos hicimos nuestro más grande esfuerzo y el objetivo se cumplió. Nos encantaría poder decir que vamos a abrir otro CRIT o que vamos a ayudar a más niños pero con lo que tenemos hacemos lo que podemos y esa es la misión.

F. S.: Y que al final fue muchísimo, 8 millones de dólares es muchísimo dinero que estamos viendo donde están: beneficiando a esas más de 500 familias. Lo más sencillo es convertirse en padrino o madrina Teletón, porque ahí es un donativo mensual de un mínimo de 19 dólares por mes, un dinero que nos los gastamos en nada, y para hacerlo pueden llamar al 1-800-453-9999 o ingresar a nuestra página que es teletonusa.org.