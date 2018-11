Trump vuelve a mentir y la Patrulla Fronteriza lo corrige públicamente

En medio de las fuertes tensiones en la frontera sur con la llegada de la Caravana Migrante la cual ha llevado a ciertas incursiones de inmigrantes tratando de ingresar a suelo de EEUU, el presidente Donald Trump sigue aprovechando la situación para atizar el miedo.

Luego de una disputa el pasado domingo entre miembros de la Caravana y agentes fronterizos de EEUU, los cuales utlizaron gases lacrimógenos contra los inmigrantes para controlar la situación, el presidente Trump hizo declaraciones falsas.

Durante los comentarios al grupo de prensa de la Casa Blanca el lunes por la noche, Trump decidió arremeter nuevamente contra los migrantes diciendo específicamente que varios oficiales de la Patrulla Fronteriza estaban “muy gravemente heridos” despúes del incidente del domingo.

Sin embargo no tardó mucho para que la mentira de Trump, la cual solo buscaba atizar el miedo y el estigma de los inmigrantes que buscan asilo ante la opinión pública, quedara al descubierto.

La propia Patrulla Fronteriza emitió un comunicado oficial diciendo que, en realidad, nadie resultó gravemente herido y que los cuatro agentes que fueron golpeados con rocas “llevaban equipo de protección y no sufrieron heridas graves”.

Statement from @CBP_McAleenan on the events yesterday in San Diego. Full statement is available here: https://t.co/CRO0Vs0wY2 pic.twitter.com/90J8763UUy

— CBP (@CBP) November 27, 2018