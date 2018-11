Trump difunde “mensaje falso” que puede causar mucho daño a inmigrantes

El presidente, Donald Trump, ha refrendado este miércoles en la red social Twitter que aquellos nacidos fuera de Estados Unidos no debería recibir ni un dólar de asistencia social.

Trump ha difundido un mensaje en el que se asegura que los inmigrantes ilegales reciben cada mes casi 4,000 dólares de ayudas federales por persona, mientras que el cheque medio de la Seguridad Social asciende únicamente a 1,200 dólares al mes.

Illegals can get up to $3,874 a month under Federal Assistance program. Our social security checks are on average $1200 a month.

RT if you agree: If you weren’t born in the United States, you should receive $0 assistance.

