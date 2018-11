¿En qué posición debo dormir para evitar el dolor de cuello durante el día?

Una posición específica te ahorra el problema

Puede ocurrir que, después de despertar, padecemos un dolor de cuello terrible que reaccione cada vez que desees voltear la mirada. Ese dolor de cuello será resultado de una noche de descanso con una postura muy mala.

Hay posturas buenas y posturas no muy buenas. Las posturas buenas no atentarán contra tu salud dado que no habrá perjudicado contra tus propias articulaciones durante la noche, por lo que dormir correctamente no es tan sencillo como pudiera pensarse.

Causas principales del dolor de cuello

El dolor de cuello es una molestia muscular cuya incidencia no es mortal, pero sí resulta ser una afección ciertamente incómoda a lo largo de nuestra cotidianidad. Es un problema muy común que nos afectará tarde o temprano en nuestras vidas.

Procederemos a señalar algunas causas comunes de dolor de cuello para que las tengas presentes y tengas más conocimiento de ellas.

Tensión muscular

Las tensiones musculares pueden deberse a la prolongación de una postura incorrecta por un cierto periodo de tiempo. Esta postura incorrecta puede ser adoptada mientras duermes, lees, te sientas, o en muchas otras ocasiones.

Las tensiones musculares también pueden deberse al bruxismo, que es el acto de apretar los dientes mientras se duerme.

Hernia de disco cervical

Es el desplazamiento del disco intervertebral, que es la región entre las dos vértebras, causada mayormente por el desgaste de la columna y las malas posturas.

Accidente

Artritis Reumatoide

Es una enfermedad autoinmune que provoca dolores en las articulaciones. No tiene cura. Cuando los tratamientos son hechos correctamente, la calidad de vida puede mejorar notablemente.

Posiciones que debes evitar

Antes de hablarte de la posición para dormir que cuida tu espalda y previene los dolores de cuello, es importante que sepas cuáles posiciones te producirán dolor en la mañana.

Leño ladeado: En esta postura, la columna vertebral queda en una posición pausada, y no existe equilibrio entre la parte anterior del cuerpo y la posterior. Esto produce cierta tensión en nuestra espalda y abdominales.

Melancólica: Tienes los inconvenientes de la postura anterior, y suma la posición incómoda de la columna cervical y dorsal, así como la de los hombros.

Caída libre: Esta no es una posición que contribuya a la buena forma del cuerpo. Puede tener efectos negativos tanto en los lumbares como en los músculos dorsales.

Estrella de mar: Muchas de las secciones de nuestro cuerpo quedan en posiciones incorrectas.

¿Cuál es la mejor posición para dormir?

La mejor posición para dormir para evitar el dolor de cuello es la posición fetal.

Es una postura que contribuye mucho al descanso de la espalda y a un sueño reparador. Además, es una postura que permite respirar bien y con normalidad.

Debes estar acostado sobre un lado de tu cuerpo y flexionas las rodillas y los brazos.

Las articulaciones del cuerpo no son muy forzadas mientras mantienes esta posición.

