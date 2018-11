Kylie Jenner lidera el Top 10 de millennials mejor pagados, lista donde aparece un mexicano

La menor de las Kardashian superó a cantates como Ed Sheeran y Taylor Swift, y a atletas como Neymar y James Harden

Forbes reveló su lista de las celebridades menores de 30 años con las fortunas más grandes de 2018. Las cantidades se obtuvieron de las ganancias obtenidas entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018, antes de impuestos y gastos.

En la lista hay ocho hombres y sólo dos mujeres, pero una de ellas fue la que más ganó con diferencia. Además, 5 de los 10 son atletas. Entre ellos, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, que el año que viene podría escalar puestos en esta lista con el contrato multimillonario que ha firmado hace un par de meses: $365 millones por 11 peleas con el servicio de streaming DAZN.

1.- Kylie Jenner

La menor de las Kardashians, de 21 años, ganó más de $166.5 millones, producto de su faceta como dueña y diseñadora de su propia línea de maquillaje: Kylie Cosmetics. En total, la joven Jenner ya acumula una fortuna de $900 millones de dólares.

2.- Ed Sheeran

El músico y compositor británico, de 27 años, ganó $110 millones de dólares.

3.- Neymar Jr.

El brasileño de 26 años, delantero del Paris Saint-Germain, acumuló una ganancia de $90 millones de dólares durante el último año.

4.- Taylor Swift

Swift es la segunda mujer en aparecer en el listado, con ganancias de $80 millones de dólares.

5.- The Weeknd

El canadiense de 28 años, intérprete de éxitos como ‘Starboy’ y ‘Call Out My Name’, se llevó $57 millones de dólares.

6.- James Harden

El jugador de los Rockets de Houston, de 29 años, es poseedor de una línea de zapatos, por lo que tuvo ganancias de $46.4 millones de dólares.

7.- Drew Taggart (The Chainsmokers)

Taggart es uno de los integrantes de The Chainsmokers, tiene 28 años y ganó $45.5 millones de dólares en el periodo referido.

8.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez

El pugilista mexicano es uno de los atletas mexicanos mejor pagados en el planeta, a sus 28 años de edad. Sus ganancias en ese año alcanzaron los $44.5 millones de dólares. Pero ganará mucho más en los próximos años.

9.- Derek Carr

El quarterback de los Raiders de Oakland tiene 27 años y ganó $42.1 millones de dólares.

10.- Jordan Spieth

El golfista de 25 años logró ganacias entre junio de 2017 y junio de 2018 de $41.2 millones de dólares.