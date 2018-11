La alegría y el colorido de los Trolls invaden la ciudad

'DreamWorks Trolls The Experience' permite que los niños exploren el universo de estos divertidos personajes

Los más pequeños de la casa tienen a disposición una nueva experiencia que les permitirá entrar en un mundo mágico, en el que se encontrarán con coloridos personajes que bailan, cantan y promueven valores como la amistad.

DreamWorks Trolls The Experience es una aventura que permitirá al público infantil explorar el universo de los Trolls a través de múltiples actividades. Un espacio interactivo donde podrán correr y saltar con toda libertad.

El paseo por la villa de los Trolls comienza subiendo una imponente escalera que evoca el distintivo cabello de estos famosos muñecos y que conduce a trayectos en forma de arcoíris y a gigantescas flores. También es posible experimentar con espejos que muestran divertidas imágenes distorsionadas, para luego pintarse la cara.

Un equipo de anfitriones de la aventura se encargará de integrar a toda la familia, a un proyecto que tiene como objetivo ayudar a ‘Poppy’, la reina de los Trolls, a organizar la fiesta más grande del año. Como parte de los preparativos podrán visitar un salón de belleza para transformarse en Trolls y ayudar, por ejemplo, al personaje ‘Branch’ a preparar la música para la fiesta dentro de un bosque musical.

“Tenemos tecnología novedosa para los juegos, hay además un área para comer en el Cupcakes and Rainbow Cafe y un sinfín de momentos especiales. Los niños también suben a un autobús a recoger decoración y visitan también otro salón para crear invitaciones para la fiesta. Los niños se divierten todo el tiempo, sin pausa”, comenta el venezolano William Weber, Experience Ambassador de DreamWorks Trolls The Experience.

El momento estelar en esta aventura, que estará disponible hasta mayo próximo, es la entrada a la fiesta de Poppy en la que hay contagiosas canciones a ritmo pop y R&B. Weber explica que la visita al mundo de lo Trolls es perfecta para compartir en redes sociales.

“Hay estaciones para fotos, en donde podrán tomarse una gratuitamente además recibirán recuerdos de cada espacio que luego agregarán en un álbum que podrán llevarse a sus casas. Como es típico en los Trolls, hay mucha alegría y positivismo en esta experiencia. Es una forma perfecta para que toda la familia pueda desconectarse del estrés de la rutina”, asegura Weber.

La propia Poppy en persona también forma parte de esta aventura, que además ofrece tatuajes temporales y que se extiende un promedio de 90 minutos. DreamWorks Trolls The Experience está inspirado en la película de ‘Trolls’, de DreamWorks, que se estrenó en cines el 2016. Partiendo del final de la película asimismo se estrenó a principios de este mismo mes la serie DreamWorks Trolls: The Beat Goes On! Disponible en Netflix. DreamWorks también trabaja en la producción de ‘Trolls World Tour’, una nueva película que debutará en cines en 2020.

En detalle

Qué: DreamWorks Trolls The Experience

Dónde: 218 West 57street

Cuándo: De lunes a viernes de 10 a.m., a 8 p.m., sábados y domingo de 9 a.m., a 8 p.m.

Información: http://www.trollstheexperience.com