Migbelis Castellanos: ‘No me lo creía… quedé en shock’

La ganadora de 'Nuestra Belleza Latina' confiesa por qué no reaccionó cuando dijeron su nombre

Migbelis Castellanos es la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, y una vez más recibe una corona, como aquella en el 2013, cuando se convirtió en Miss Venezuela, un concurso que le dio más problemas que alegrías.

Sí, ahí comenzaron sus miedos y sus excusas cuando se salió de lo que muchos llaman el ‘prototipo de belleza’, y casi queda fuera del Miss Universo del 2014.

Pero esos mismos miedos, prototipos y excusas que alguna vez le ganaron, en la noche de la gran final quedó la prueba de que la venezolana de 23 años los pudo derribar todos con la ayuda de la nueva etapa de ‘Nuestra Belleza Latina’ de ‘sin talla, sin límites, sin excusas’ que busca empoderar a la mujer y ser parte de la inclusión.

Unos minutos después de ser coronada, participamos de una charla con la nueva reina de ‘Nuestra Belleza Latina’, quien en realidad, en esta nueva etapa, se convirtió en la próxima comunicadora de Univision.

“No me lo creía… quedé en shock porque se me vino como reflejo todo lo que he pasado, otro concurso de belleza, otra corona… No veo a NBL como una corona sino como un crecimiento en la parte laboral, entonces estaba como: ‘Dios mío, yo otra vez en esto, otra corona'”, comenzó diciendo entre la confusión de la emoción.

Migbelis no solo marca la nueva era del reality de Univision, sino que también es la primera venezolana en ganar, por eso mismo quedó en shock cuando, Alejandra Espinoza, dijo su nombre… Ella confesó que no pensaba que iba a ganar, porque en su cabeza los centroamericanos se unirían para darle el voto a Yaritza Owen.

“La primera venezolana que se corona, creo que le cae muy bien a mi país, que nosotras sigamos dandole un poquito de alegría con coronas, que es lo que nos emociona y nos enloquece: los concursos de belleza… No voy a defraudar a ninguno, de que vean que otra venezolana trabaja y le hecha pichón a todo lo que venga”, prometió.

Pero como bien lo deja ver en sus declaraciones, el haber ganado y tener una nueva corona en su cabeza, no la hizo darse cuenta, por lo menos en primera instancia, que había logrado algo mucho mayor: el soñado contrato de un año con Univision. Por eso cuando se lo recordamos, como podrás ver en el video más abajo, ¡gritó!

“Eso es lo que estaba buscando, me emocioné muchísimo tener la oportunidad de hacer un reto de un segmento de ‘El Gordo y la Flaca’, porque esa era la razón por la que yo había venido a este concurso: por tener la oportunidad de que vean que yo trabajo, que presto atención, que sigo instrucciones… Y ahora NBL me dio eso y el contrato con Univision, y estoy segura que con mis jefes vendrán muchas cosas… Agradecida con Dios y seguir trabajando y estar decidida como personas”, nos aseguró.

En la final, no faltó lo no planeado, y es que uno de los invitados, Cristian Castro, quedó tan impactado con ella que casi arruina su última presentación y al preguntárselo, no nos lo negó:

“Me di cuenta, me tocaba hacer tres poses y solo pude hacer una, porque Cristian Castro no me dejó caminar, me intimida un poquito pero yo estaba medio sentimental con la canción -‘Por Amarte Así-‘”.

Aunque aun no se sabe para qué show irá Migbelis, o si pasará a ser del equipo de Noticiero Digital, como nos contó en un momento Nelson Ruiz, Vice Presidente y Senior Productor Ejecutivo de Entretenimiento, la venezolana asegura que le gustaría hacer entretenimiento en ‘El Gordo y la Flaca’, y su sueño mayor: conducir ‘Premios Lo Nuestro’.

MIRA LA ENTREVISTA EN VIDEO:

