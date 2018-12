Confirmado: Chyno Miranda a ‘Mira Quién Baila’

"Voy a poner todo mi corazón, toda mi fuerza y todo mi talento para hacer actuaciones espectaculares"

Tal como te contamos, la nueva temporada de ‘Mira Quién Baila’ comienza casi con el 2019, sí el 6 de enero Chiquinquirá Delgado y Javier Poza estarán invitando a los nuevo famosos concursantes a la pista… Pero, ¿quiénes son?

El primero en anunciarse fue Chyno Miranda, quien en exclusiva nos contó que hasta pospuso su gira internacional para estar en el reality de los domingos de Univision. A continuación la entrevista completa.

Pregunta: ¡Felicidades! ¿ahora a la pista de ‘Mira Quién Baila’?

Chyno Miranda: Me encantan los retos y cuando me asomaron la posibilidad la acepté desde el principio, porque realmente para mí música y baila son una misma cosa. La voy a asumir con una gran responsabilidad, y voy a ser todo lo posible para ganar ese show y dedicárselo a mi familia.

P: ¿Habías visto las temporadas anteriores?

Ch.M.: Yo creo que la primera temporada sí la estuve viendo, las otras les había perdido un poquito la pista, pero sí se de que se trata el show, se lo emocionante que son las performance, y todo esto.

P: Cuando te hicieron la propuesta, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

Ch.M.: Es que soy amante de los retos y cuando me salen este tipo de oportunidades a mí me inspiran muchísimo… Luego de tener 18 años en la música, asumir este reto de baile es algo emocionante, me hace sentirme renovador, re-inventado, y es algo que el público va a estar muy contento, además Univision hace algo muy grande en este show.

P: Los otros famosos que han participado dicen que los ensayos son muy fuertes y de mucho sacrificio, tú estás acostumbrado por tus shows, ¿te ayudará eso?

Ch.M.: Sin esfuerzo no hay gozo, a mí me gusta muchísimo lo que es la parte previa a un concierto, a una presentación, ensayo, y como uno se va aprendiendo las canciones y las coreografías… El hecho de que me tenga que esforzar por este nuevo reto a mí me encanta y me tiene bastante emocionado.

P: ¿Qué bailes crees que van a ser tu fuerte, y cuáles tus grandes desafíos?

Ch.M.: Yo creo que la salsa que para mí es facilito, el merengue me encanta, lo que se me dificulta un poquitito es la bachata, pero ahí lo voy a aprender… La música urbana es sabrocita para bailar… Cuando comencé a investigar todas las cosas que están proponiendo, a nivel de baile, me he dado cuenta que puedes bailar un día un paso doble, y al siguiente un tango. Realmente es una sorpresa que se va a vivir con todos esos profesionales, ensayando coreografías.

P: ‘Mira Quién Baila’ comienza en enero y tu comenzabas una gira, ¿qué pasará?

Ch.M.: Sí, efectivamente teníamos una gira internacional por delante, la vamos a pasar para mediados de año para darle bastante fuerte a ‘Mira Quién Baila’… Voy a estar enfocado ciento por ciento, por lo menos en estos días de show.

P: Muchos de los participantes de las temporadas anteriores al ser convocados, contrataron coach para prepararse más, ¿harás lo mismo?

Ch.M.: Yo estoy tomando mis clases de baile hace tiempo, antes de que tuviera esta propuesta, porque me encanta el baile, tengo mi coreógrafo con el que montamos el show, pero clases para el programa no he tomado como tal… Es una muy buena idea y quiero que sepas que si llego a ganar el show por esas clases, ustedes fueron los responsables (risas).

P: ¿Qué le dices a tus seguidores que ahora te verán en esta nueva faceta?

Ch.M.: Voy a poner todo mi corazón, toda mi fuerza y todo mi talento para hacer actuaciones espectaculares… El baile no es a lo que me dedico ciento por ciento, pero trataré de sacarle sonrisas a la gente y que disfruten. Es un nuevo reto, emocionante y lo acepto con toda la humildad.