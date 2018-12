A los latinos les cuesta más ahorrar para la jubilación

Esta comunidad sufre fuertes desventajas al complicarse su acceso a las cuentas 401k en el trabajo

La juventud es una cuestión de tiempo y la jubilación es algo en lo que hay que pensar cuanto antes para llegar a una meta de ahorro realista. Lamentablemente, y según un reciente informe del National Institute on Retirement Security junto con Unidos US (conocido en el pasado como el Consejo Nacional de La Raza), para los latinos este tipo de preparación para los años dorados es más complicado.

Y las dificultades son variadas según se revela en este informe.

Para empezar, los miembros de esta comunidad tienen menos oportunidades de estar cubiertos por los planes de ahorro ofrecidos por los empleadores, 401k. El 53.7% de los latinos trabaja para una empresa que ofrece estos planes. El acceso a estos planes en el caso de la población en general es de casi el 70% y el 73.4% de los blancos tienen acceso a ellos.

Adicionalmente, aunque estén en empresas que los ofrezcan, muchos de ellos no pueden participar porque necesitan trabajar más de un año para ese empleador y muchos lo hacen a tiempo parcial o son menores de 21 años. Solo el 60.3% de ellos son elegibles para participar del 401k, cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Son 12.6 puntos porcentuales menos que el resto de los trabajadores.

El informe argumenta que estas son piedras muy grandes en el camino de la jubilación porque cuando los latinos pueden optar a estos planes de ahorro, lo hacen al mismo ritmo que el resto de los trabajadores. Pero estas piedras hacen que la participación de estos sea de apenas el 31%, 22 puntos porcentuales menos que los blancos.

Adicionalmente hay que contar con la disparidad en los ahorros entre distintas razas y etnias cuando estos existen. Uno de cada dos hogares blancos tienen menos de $10,000 ahorrados para la jubilación. Es una cifra mala que es peor en el caso latino ya que en este caso cuatro de cada cinco hogares que ahorra tiene menos que eso. Menos de un 1% tienen en sus cuentas de ahorro el equivalente o más de sus ingresos anuales y el 83% de los mileniales latinos no tienen nada ahorrado.

En parte porque también hay que contar con sueldos que no son elevados. Es difícil ahorrar para el futuro (incierto o no) cuando hay que contar los centavos para que el cheque llegue hasta que se cobre el siguiente. En especial las mujeres, que son las que menos cobran y tienen muchas dificultades para ahorrar.

National Institute on Retirement Security y Unidos US recomienda que para que el camino de esta comunidad sea más llevadero se expanda el acceso a 401k a quienes trabajan a tiempo parcial. Además ,se puede animar al ahorro con créditos fiscales no reembolsables para quienes tengan salarios por debajo de los $31,500 de forma individual.

Una de las claves sugeridas, y que ya han sido adoptadas recientemente por estados como el de Nueva York y California, es el desarrollo de un plan estatal de ahorro para dar entrada a los más de 100 millones de personas que no lo tienen. Estas organizaciones abogan por uno que haga que todos los que no tengan un 401k de la empresa estén automáticamente suscrito a un programa estatal.

Impacto en el país

Si los latinos no ahorran estos tendrán un grave problema cuando se retiren porque normalmente tienen menos activos (acciones, inversiones en bienes raíces) que puedan vender y con apenas el cheque del seguro social no van a poder tener una vida digna.

Teniendo en cuenta que los latinos son la mayor minoría del país y que en 2016 ya eran casi el 17% de la fuerza laboral, se estima que en 2010 haya más de 119 millones y sean el 28.6% de la población, de ellos, los mayores de 65 serán 21.5 millones. Que todas estas personas estén cómodos en su edad dorada es un reto para las familias, las comunidades y el país.