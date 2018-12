Conmoción por alza del costo del alquiler en Washington Heights e Inwood

La situación del alto costo de las viviendas se ha tornado alarmante en un área que ha servido de acogida para una gran cantidad de inmigrantes que dejan sus países natales en busca de una mejor vida en los Estados Unidos de América. Abandonar todo e iniciar desde cero es ya en sí un trabajo arduo y complicado, y a esto no es necesario sumarle más dificultades como el alza innecesaria de los precios del alquiler. Este problema se ve en las áreas de Washington Heights e Inwood, localizadas en el alto Manhattan, y cuna de los dominicanos; una zona repleta de nuestra cultura que incluso recibe nombres como “Santo Domingo Chiquito”, o en inglés “Little DR”.El aumento del alquiler ha dado como resultado el desalojamiento inminente de muchos.

El plan es promover la gentrificación del vecindario, que consiste en filtrar áreas urbanas de la clase baja y ocuparlas con una clase media alta. Lo que no toman en cuenta es que con esta acción discriminan a gran parte de la población de bajos recursos y, de paso, a los pequeños negocios. La gente no puede sobrellevar la situación. “Esto no hay quien lo aguante”, dijo Daniel Rodríguez, residente de Washington Heights desde hace varios años. “Los burócratas se están lucrando del dinero de las personas de clase baja, en este caso, casi todos dominicanos. No podemos permitir que nos arrebaten lo que por derecho es nuestro”. ¿Tendrá este problema solución? Daniel Rodríguez piensa que sí. “En la unión está la fuerza. Algo ideal sería la organización de un sindicato de inquilinos, de esta manera, se tendría más control y no dejaríamos que continúen con el abuso”.

Estos problemas han causado que muchos dominicanos abandonen Washington Heights y busquen probar su suerte en otros estados de la unión americana. Lugares como Pensilvania, Carolina del Norte y Massachusetts tienen un valor mínimo de alquiler que oscila entre los $300 y $500 mensuales, con un ambiente en ocasiones extraordinariamente agradable. Osiris Vallejo es uno de los tantos dominicanos que estuvo cara a cara con esta situación “Me mudé a Carolina del Norte no hace mucho, el área es más cómoda y accesible” dijo Vallejo. Según Vallejo, su departamento tiene una diferencia de $700 en comparación al que tenía en Washington Heights, inclusive ahora tiene más espacio. Leonardo Morillo, por su parte, se vio obligado a mudarse con la familia al estado de Massachusetts. Como tiene una familia numerosa, el costo de las viviendas en Manhattan, donde residió por más de 15 años, le era inasequible. “Pago $1,400 dólares actualmente, por un espacio que en Manhattan estaría sin duda sobre los 2,000”.

Cuando les pregunté si les resultaba difícil haber abandonado Washington Heights, ambos dijeron haberse acostumbrado, si bien al principio fue muy difícil. “Los cambios ameritan sacrificios”, expuso Leonardo Morillo, quien también habló ampliamente sobre lo económico que eran los servicios básicos e hizo una comparación entre el coste de la canasta familiar en el lugar donde reside y en Manhattan. “Ahora hasta puedo ahorrar unos centavos”, dijo, haciendo hincapié en la razón principal por la que dejó su país natal hace ya varios años, pero este será un tema tratado en otro capítulo.

-Emily Aquino es estudiante de la High School for Media and Communications

Periodistas del futuro

El Diario y la High School for Media and Communications formaron una alianza para ayudar a las nuevas generaciones que aspiran a seguir carreras en la industria de medios. Por ello, abrimos un espacio a los estudiantes de esta secundaria para sus trabajos periodísticos.