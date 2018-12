Hombre de California expulsa parte de un pulmón al toser

El sujeto murió a la semana

Un hombre de California fue noticia en el mundo de la ciencia al expulsar parte de un pulmón al toser.

Según el New England Journal of Medicine, el paciente del hospital University of California San Francisco fue internado en la unidad de cuidados intensivos por una condición cardíaca crónica. El hombre, de 36 años, tosía con tanta severidad que en un momento expulsó parte del árbol bronquial derecho.

Su visita al hospital se dio después de una semana con la tos, en la cual arrojaba flema y sangre. Al hombre se le había puesto un marcapasos días antes.

“El árbol bronquial derecho consta de tres ramas en el lóbulo superior, dos ramas en el lóbulo medio y cinco ramas en el lóbulo inferior”, escribieron los autores del reporte médico. “La tráquea del paciente se intubó y la broncoscopia reveló una pequeña cantidad de sangre en las ramas basilares del lóbulo inferior derecho”.

El hombre intubado por dos días y dejó de toser con sangre. Sin embargo, el paciente murió una semana después por una complicación cardíaca.

Lee el informe completo aquí (inglés).