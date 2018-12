“El Chapo” Guzmán y las cartas de amor que le escribía a sus mujeres

Una parte de la personalidad del presunto exlíder del cartel de Sinaloa que tal vez no conoces

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera siempre se las ha ingeniado; incluso para escribir cartas de amor.

Así se expone en el documental ¿Quién es el Chapo Guzmán?, de Nat Geo, que fue retomado esta semana por medios mexicanos en medio de la vorágine informativa que ha generado la cobertura del llamado “juicio del siglo” contra el presunto exlíder del cartel de Sinaloa en una corte federal de Nueva York.

El periodista José Reveles, autor de “El Chapo, entrega y traición”; Maria Idalia Gómez, periodista y co – autora de “Con la muerte en el bolsillo” y Alejandro Almazán, autor de “El más buscado”, analizaron la historia de “El Chapo” y compartieron sus conocimientos para el especial lanzado en 2015.

Uno de los datos más llamativos del material audiovisual es la relación del presunto capo con las mujeres al punto de que les escribía cartas de amor.

Aunque se desconoce quién era la destinataria de la misiva que se muestra en el documental, en la misma se percibe el romanticismo de “El Chapo”.

“Oye amor, el favor que me pidieron para lo del arresto de Lulú yo lo hice porque tú me lo pediste así, que ella te lo debe a ti mi amor. Cariño en estos días mi único consuelo es pensar y pensar mucho en ti y en lo que un día espero sea mi vida a tu lado. Me despido enviándote muchos besos, un abrazo y todo mi sentimiento”, lee la carta que “El Chapo” firmó con sus iniciales J.G.L.

Sobre esto, Reveles indicó: “Joaquín “El Chapo” Guzmán no cursa ni la primaria. Escribe con muchas dificultades y igualmente lee con mucha dificultad. Pero siempre ha tenido gente cercana que le escriben hasta las cartas de amor. Pero es un individuo sumamente inteligente, de una gran inteligencia natural. Aunque no tenga preparación escolar, tiene esa penetración y esa agudeza y ese olfato para los negocios”.

La citada carta podría corresponder a uno de los intercambios con una de sus exparejas Zulema Hernández. La mujer había concedido una entrevista al fallecido periodista Julio Scherer García en la compartió los documentos.

Mientras El Chapo estaba preso en el año 2000, le envió varias misivas de amor a Hernández, que se encontraba presa en el penal de Puente Grande. La mexicana cumplía una sentencia por robo a mano armada.

A continuación una de las cartas que le envió El Chapo y que fue reseñada por Univision a principios de 2016.

Hola mi vida! Zulema, cariño he estado pensando en ti a cada momento y quiero imaginar que estás feliz y alegre porque ya se va a efectuar tu traslado, por eso amor al escribirte esta carta lo hago también con una gran entusiasmo y con mucho gusto, por ti, porque allá en el otro penal vas a estar mucho mejor que aquí, por lo de tener mayor espacio, más movimiento y tiempo para los días en que te visita tu familia.

Cuando se ama a alguien, como te quiero yo corazón, se es feliz cuando hay una buena noticia para esa persona que se adora, aunque yo me voy a quedar unos días más me emociona tu traslado, por tu persona del momento, pero enseguida por toda tu situación legal, pues fíjate que es importante que ahora que ya se vaya a resolver lo de tu libertad no estés en un centro de máxima seguridad, eso a veces influye mucho.

Tú sabes bien como nos tienen catalogados a los internos de Cefereso, por eso en todos sentidos es importantísimo el traslado y este va a ser el primer paso del objetivo principal que es conseguir a como de lugar tu libertad y lo vamos a lograr ya verás que muy pronto tendremos la dicha de estar ambos en la calle y juntos que es lo más bonito de todo.

Amor no vayas intranquila ni angustiada por el cambio, ya el abogado tiene las instrucciones de que en cuanto te cambien, de inmediato te va a visitar para ver que cosas necesites y darte los recursos para que te acomodes y no te falte nada, solo piensa que peor que aquí no es, entonces todo es favorable.

Preciosa si antes de que te trasladen nos podemos ver (ojalá y se pueda mañana) quiero darte un dulce beso y estrecharte en mis brazos para conservar ese recuerdo cada que piense en ti y con ello poder aguantar tu ausencia en lo que Dios nos permite volver a reunirnos en otras condiciones y en otro que no sea este difícil lugar.

En el especial también se hace referencia a la preferencia de Guzmán Loera por colombianas de catálogo.