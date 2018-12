Este multivitamínico es barato, completamente natural y te protege del Alzheimer

Sus nutrientes evitan el deterioro cognitivo

Entre otros beneficios, los multivitamínicos ofrecen impedir el deterioro cognitivo y proporcionar al organismo los nutrientes que quizá no obtiene de la dieta. El problema con los multivitamínicos en píldora es que son caros y muchos de ellos no están regulados por la FDA, por lo que no sabes si realmente contienen lo que dicen.

Pero una investigación reciente acaba de descubrir un alimento que funciona como un multivitamínico completamente natural, que además es barato y te protege del Alzheimer.

Se trata de las avellanas. Un estudio de la Universidad Estatal de Oregón, liderado por la profesora Maret Traber, señala que comer un puñado de avellanas al día es el equivalente a tomar un multivitamínico pero completamente natural.

Los expertos llegaron a esta conclusión luego de hacer pruebas con 32 personas mayores de 55 años, quienes consumieron dos onzas de avellanas al día por 16 semanas. Sus niveles de nutrientes como el magnesio y la vitamina E mostraron ser eficientes para frenar el deterioro cognitivo e incluso evitar enfermedades como el Alzheimer.

Además, las avellanas también son efectivas para combatir enfermedades cardiacas y la diabetes, pues disminuyen los niveles de glucosa y colesterol malo en la sangre.

Así que según los resultados de esta investigación, publicados en el Journal of Nutrition, comer un puñado de avellanas al día puede ser el mejor mutivitamínico que encontrarás en el mercado.