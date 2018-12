Antes de la final de ‘Quinceañeras’ María Antonieta Collins confiesa lo que aprendió

La periodista es la presidenta del jurado que elegirá a la ganadora

Después de 9 intensas y enriquecedoras semanas, este próximo martes 11 de diciembre, se conocerá el nombre de la ganadora de ‘Quinceañera, Un Sueño Cumplido’, el reality de la última hora de los martes de ‘Despierta América’.

Las 3 finalistas, de las 10 que entraron en esta primera temporada, y tuvieron que pasar por diferentes pruebas relacionadas con las profesiones que quieren seguir, fueron: Yenisse Sevilla, Vanessa Cruz y Jesenia Hanif.

Ellas, quienes ya ganan sus fiesta de 15 y uno de los tres premios, buscan llevarse el primero que incluye una beca de 50 mil dólares para sus estudios universitarios. Aunque también podrá una de ellas recibir 25 mil dólares como segundo, y un tercero un viaje para dos personas en su ciudad favorita de Estados Unidos.

Yenisse, Vanessa y Jesenia, quienes ya son ganadores por todas las experiencias que se llevan, se sometieron a la evaluación, y los consejos de tres jueces impecables, apasionadas, profesionales y mujeres que han demostrado que cuando tienen un sueño no hay excusas. La doctora Jennifer Peña, Mayor del Ejército de los Estados Unidos; Lucerito Ortiz, graduada de la prestigiosa universidad Harvard, y además fue parte del departamento de admisión de dicha facultad; y su presidenta, María Antonieta Collins, una de las periodistas más reconocidas y creíbles del medio, quien conduce los domingos “Crónicas”, y tiene a su cargo las coberturas más importantes.

Precisamente con MAC hablamos sobre la experiencia y lo que ella se lleva de esta nueva aventura dentro de su profesión:

“Ah sido terrible tener que calificar a 10 muchachitas, quienes no están compitiendo por belleza sino por inteligencia, carisma, simpatía y devoción, por lo que quieren hacer”, explica María Antonieta.

Además de conocer 10 historias maravillosas, su lucha, sus padres que se sacrifican para hacerlas mujeres de bien y profesionales, María Antonieta reconoce que, aunque las jóvenes se han manifestado admiradas de tener los consejos de estas maravillosas profesionales y juezas, ella ha sido quien más aprendido de las quiceañeras.

“Aprendí que los sueños tienen que empezarse muy jóvenes, no importa donde estés. Yo aprendí de Lucerito, que sus padres son humildes trabajadores del campo, criaron y enviaron a dos hijas a Harvard… Tú no me puedes decir el tamaño de los sueños: una camita pobre en el lugar más pobre, eso no puede ser.

Aprendí de las muchachas que remontaron lo peor que es estar en televisión… Unas niñas de 15 años que no están acostumbradas a que las critiquen, que su mundo estaba protegido por su familia y por su ambiente, que de pronto vienen tres desconocidas y le dicen: ‘Estás haciendo las cosas mal’… Esas niñas nos enseñaron a decir ‘gracias’. Hemos aprendido que los sueños se persiguen, no importa que tengas 8, 10 o 15 años, y hemos aprendido que no hay edad para hacer las cosas”, concluye María Antonieta.

Pero, ¿quiénes y qué persiguen las ganadoras?

Vanessa Cruz: de California, ella quiere ser veterinaria y lo demostró en su primera prueba. Fue víctima de bullying y por eso junta su amor por los animales con la protección a estos seres más indefensos, siendo voluntaria en una fundación.

Yenisse Sevilla: Vive en New York. Cuando nació su padre estaba preso, y fue deportado. Cayó en el alcoholismo, y ejercía violencia sobre su mamá. Cuando cumplió 12 años su padre falleció. Hoy, ella sueña con ser abogado en defensa de la familia. Y demostró lo mucho que lo desea en su prueba.

Jesenia Hanif: Vive en New York, y sus raíces son ecuatoriana por parte de madre y pakistaní por padre. Ella llegó a este mundo cuando su mamá aún estaba en el College, pero eso no la detuvo para seguir su camino, sus estudios y aprender inglés. Sin duda, eso hizo que fuera el mejor ejemplo para su hija que hoy sueña con ser una mujer de negocios y representar a las latinas. Y vaya que lo demostró vendiendo jugos en su supermercado.

Ellas, como te dijimos, ya ganaron, no solo porque cada una se llevará un premio mañana, sino por todo lo que aprendieron y, como bien dice María Antonieta Collins, por lo que nos enseñaron de sus ganas, su valentía, y su búsqueda de cambiar el mundo desde la preparación y el conocimiento.

REVIVE AQUÍ LA ÚLTIMA PRUBA QUE REALIZARON: