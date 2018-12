El regalo que más gusta (a los vendedores también)

Las tarjetas regalo, el más popular de los presentes de la temporada, invitan a un mayor gasto

Para quien lo tiene todo. Para quien necesita casi todo. El dinero no solo es el regalo más fácil sino también el más agradecido por parte de muchas personas y si viene en forma de tarjeta, mucho mejor para los comerciantes también.

Quizá no sea el detalle más personal de las fiestas pero si es el favorito por la comodidad al comprarlo y el uso que normalmente hace quien lo recibe. Según la Federación Nacional de Comerciantes (NRF en sus siglas en inglés), seis de cada 10 personas querría este regalo por lo que el 59% las comprará para regalarla. Es el segundo regalo más popular de la temporada.

First Data, una empresa de tecnología para el comercio electrónico, ha verificado con los datos de una encuesta hecha en octubre, que el 55% de los presupuestos para regalos irán destinados a tarjetas de este tipo. Unos $27,600 millones en tarjetas cargadas con una media de $45 cada una según la NRF.

Curiosamente, las tarjetas de supermercados no solo son un regalo frecuente sino que además el 94% de ellas se hace efectiva. Es decir, se usa, a diferencia de otras que pueden caer en el olvido del monedero.

A los comerciantes, en general, les va bien las compras de estas tarjetas porque invitan a un mayor consumo, como revela First Data.

El 30% de los consumidores gastan más en comprar tarjetas que otros regalos (quizá porque es evidente el costo)

El 33% de quienes tienen una de estas tarjetas recargables la termina recargando

Quienes tienen una tarjeta regalo tienden a gastar más de lo que tienen en ella (porque lo que quieran vale más o porque les queda un pequeño balance tras su uso y no quieran perderlo). De hecho la media es de $ 59 más de lo que tengan. El año pasado este sobre gasto era de $21.

En el caso de los supermercados, el gasto medio que excede el valor de la tarjeta es de $56.

Si va a regalar o si espera una de estas tarjetas de regalo sepa que desde hace ocho años hay reglas para este tipo de tarjetas sobre cuando caducan (no antes de cinco años) o las comisiones que se aplican que tienen que estar claramente escritas en el paquete. Por ejemplo, no se puede imponer una comisión por falta de uso a no ser que no se haya utilizado la tarjeta en 12 meses. En cualquier caso solo se pueden imponer comisiones después del primer año.

Estas regulaciones no se aplican a las tarjetas que se recargan y no sean vendidas específicamente como regalo o las que son promocionales o de lealtad al consumidor. En estos últimos casos hay que poner atención al hecho de que estas promociones suelen caducar en poco tiempo.

Y cuidado en la compra

Antes de comprar una tarjeta regalo hay que estar seguro de que el número de PIN no esté a la vista de cualquiera. Lamentablemente, quien quiere aprovecharse del prójimo ha desarrollado una técnica para quedarse con estos regalos, tal y como advierte el Better Business Bureau o BBB.

Esta oficina dice que hay quienes quitan las tarjetas de los dispensadores de las tiendas y se quedan con el número asociado con cada una de ellas antes de volverlas a colocar en su sitio y esperar que un consumidor la compre. Cuando esto ocurre, el estafador usa el número para vaciar de dinero la tarjeta antes de que sea usada.

El BBB aconseja que se tomen las tarjetas que están en la parte más escondida del dispensador de estas.

Si el vendedor da la opción de registrar la tarjeta, hágalo. De esta manera es más fácil seguir los movimientos posiblemente fraudulentos que se hagan con ella y se tiene mayor seguridad.

