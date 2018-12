Un ‘Cascanueces’ con talento hispano

La bailarina Julianna Brown celebra una década interpretando diversos roles en la famosa producción del Westchester Ballet Company

El ballet ‘Cascanueces’ ha marcado de manera especial a una artista latina. La bailarina Julianna Brown completa este año una década desde que comenzó a interpretar, año tras año, diversos papeles en este clásico de Navidad, junto al Westchester Ballet Company.

Brown, quien estará en escena este fin de semana en The County Center en White Plains, cuenta que desde la primera vez que se involucró con esta obra, un rol en particular robo su atención. Confiesa que nunca le atrajo el rol de ‘Clara’, protagonista y quien se embarca en un viaje de ensueño cargado de coloridos personajes. Asegura, que desde el principio sus raíces hispanas le atrajeron como un imán a ‘Chocolate’.

“Aunque el personaje de ‘Clara’ es maravilloso, mi favorito siempre ha sido el de ‘Chocolate’, la danza española’ porque mis raíces hispanas me conectan a este rol y me visualizaba bailando con el vestido rojo que se usa en esa parte de la obra”, agrega la bailarina, quien este año interpreta, precisamente, la danza española y ‘Gota de roció’, en el ‘Vals de las flores’.

Explica que solo tenía 3 años de edad cuando sus padres la inscribieron en la escuela de ballet. En principio era solo un pasatiempo, pero con el paso del tiempo su pasión por la danza fue despertando hasta que le quedó muy claro que su futuro estaba en los escenarios.

“Desde pequeña veía a las bailarinas más adultas como mi norte y un día me di cuenta de que había estudiantes de menor edad pendientes de lo que yo hacía. La escuela de danza ha sido mi segunda familia y su respaldo fue clave, porque me ayudaron a descubrir mi vocación. Me encanta la danza, actuar y cantar y ahora mi sueño es trabajar algún día en los teatros de Broadway”, comenta la artista.

Brown actuó también este mismo año en el musical ‘How to Succeed in Business without Really Trying’, una producción del Briarcliff High School, la escuela en la que cursa sus estudios y en donde además forma parte de grupos de canto.

“Quiero seguir preparándome y perfeccionando aún más todo lo que he aprendido. Esta es una carrera que implica muchos sacrificios, mucha disciplina, pero que me ha brindado grandes satisfacciones. Los rasguños o dolores en el cuerpo que puedes sentir durante ensayos dejan de importar en cuanto se abre el telón y ves al público. Es una experiencia maravillosa”, agrega.

Julianna Brown es hija de padre italiano y madre puertorriqueña y afirma que dada la cercanía de la familia de su madre, creció muy aferrada a su origen latino. Un momento, inolvidable para Brown es la primera vez que sus abuelos la vieron bailar la danza española en ‘Cascanueces’.

“He recibido apoyo incondicional de mi familia, que me ha impulsado a seguir. Recuerdo la primera vez que mis abuelos me vieron bailar la ‘Danza española’ en ‘Cascanueces’, vi la alegría en sus rostros, estaban muy orgullosos, ese es un momento inolvidable”, concluye.

La producción de ‘Cascanueces’ del Westchester Ballet Company cuenta con la coreografía de los directores artísticos, Beth Fritz-Logrea y Jean Logrea, fundadores de la escuela de la referida compañía, el Logrea Dance Academy.

En detalle

Qué: ‘Cascanueces’, a cargo del Westchester Ballet Company

Cuándo: Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 en diversos horarios.

Dónde: The County Center en White Plains

Información: http://www.westchesterballet.wordpress.com