La forma en que Emma Coronel paga sus servicios en EEUU

La esposa de "El Chapo" levanta suspicacias con sus acciones

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, afirma que tienen negocios legales, de los cuales prefiere no hablar, según lo dijo en una entrevista en Telemundo.

Sin embargo, la exreina de belleza tiene una forma poco usual –para estas épocas de digitalización– de pagar sus cuentas: lo hace en efectivo y no necesariamente ella realiza el pago.

Así lo reportó The Guardian, según información de una fuente cercana a la esposa del presunto líder del Cártel de Sinaloa.

“Los gastos de Coronel se pagan en efectivo o son pagos ‘arreglados’ a través de ‘socios comerciales o asesores legales’, y aparentemente legítimos”, indica el diario inglés. “Claramente tiene dinero, pero su casa en la Ciudad de México es de nivel medio-alto, y no ostentosa”.

En la entrevista de Telemundo la periodista Rebeka Smyth le preguntó a Coronel: “¿De qué viven tú y ellas mientras él está en prisión?”.

La esposa del líder del Cártel de Sinaloa pensó un instante su respuesta mientras arrastró una frase “Eeeste… tenemos negocios”. Luego afirmó que no podía ahondar en el tema.

“Negocios de los que… no te puedo hablar de ellos. No quieras que… (inentendible) todo… lo hacen muy, un escándalo, entonces, lo que tu pregunta es que si tengo dinero legal, negocio legal?”, expresó. “Sí tengo (negocios legales)… tengo tierras de riego, este… cosas así, de las que prefiero no hablar, pero…”.

Coronel vive en Estados Unidos durante el proceso contra su esposo en una corte de Brooklyn, a donde acude todos los días de audiencia, incluso se reporta que come en comercios cercanos junto con los abogados de su esposo.