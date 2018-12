Cuba y Argentina protagonizan bochorno en fiesta de la ONU

El esposo de una diplomática se cayó a golpes con un empleado de Naciones Unidas

Julio Martiniano Sosa, cónyuge de una representante diplomática de Argentina, supuestamente está usando su inmunidad para no enfrentar cargos criminales luego de un incidente en una fiesta de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU.

Según New York Post, en la fiesta del viernes Sosa, esposo de Natalia Babio, golpeó al jordano Mutaz Hyssat, empleado de la ONU, en medio de un enfretamiento verbal, alrededor de las 10:45 p.m.

No está claro el motivo de los gritos, pero Sosa supuestamente le lanzó a Hyssat una bebida y luego lo golpeó en la cara. A partir de allí ambos se enfrentaron físicamente.

Alguien llamó a la policía de Nueva York, pero cuando llegaron a la embajada cubana en la esquina de Lexington Avenue y East 38th St, la pelea ya había terminado.

Babio es la segunda secretaria de la Representación Permanente de Argentina ante Naciones Unidas. Hyssat es jordano, pero trabaja de manera independiente para la ONU y también goza de inmunidad diplomática, destacó Infobae.

“Tomamos contacto con la oficina de la ONU donde trabaja (Hyssat), que es jordano, y nos pusimos a su disposición para cualquier esclarecimiento que fuera necesario”, dijo Alejandro Verdier, representante permanente alterno de Argentina ante la ONU. Y agregó: “Esperamos que esto no tenga mayores consecuencias”.

“Nadie invocó ninguna inmunidad porque no ha habido ninguna acusación”, afirmó Verdier. “No le restamos importancia, pero fue un hecho privado entre dos adultos que no requirió hospitalización”, señaló. “No es nuestra intención que esto escale, pero tampoco queremos escondernos“.

No está claro si los policías alguna vez tuvieron la oportunidad de interrogarlos, debido a la inmunidad diplomática.

El domingo Hyssat fue visto con un hematoma en el ojo izquierdo y la boca hinchada, al salir de su hogar en East Village.