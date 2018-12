Letras: ¿Con o sin acento? Depende…

Hay algunas que pueden ayudarnos a comprender el motivo

Un maestro de español sostenía una discusión acalorada con una profesora de gramática. El maestro afirmaba que en nuestro idioma toda palabra tiene acento, ya sea prosódico (no escrito) o con tilde (escrito). La profesora insistía en que no es así, ya que su especialidad le había enseñado que había palabras tónicas (acentuadas) y átonas (no acentuadas).

La sangre no llegó al río porque una profesora de lingüística les explicó que los dos tenían razón dependiendo de que… Les dijo que todas las palabras pronunciadas de manera aislada tienen acento prosódico o a veces tilde. Pero dentro de la cadena hablada, o sea, en las frases u oraciones, no todas las palabras se pronuncian con acento.

Por ejemplo, cuando uno dice en mi casa, la primera sílaba en que se pone énfasis es ca, por lo cual en y mi son inacentuadas o átonas. Eso se debe a que algunas palabras carecen de sílaba tónica y se unen, a efectos de la pronunciación, a la sílaba tónica que las sigue, como en el ejemplo anterior.

Por otra parte dos chiquillos se trenzaron en una discusión ortográfica futbolera. Uno de ellos, admirador de Javier “Chicharito” Hernández, hablaba de futbol, poniendo énfasis en la segunda sílaba, y el otro, hincha de Lionel Messi, afirmaba que la palabra correcta era fútbol, con acento escrito, o sea, con tilde. Una vez más las autoridades de la lengua les dieron la razón a ambos, porque fútbol o futbol es una palabra de doble acentuación y las dos son aceptables.

¿Y por qué hay palabras con dos modos de acentuación? Hay algunas que pueden ayudarnos a comprender el motivo. Un ejemplo es olimpíada u olimpiada, ambas formas correctas, que nos permiten ver las fuerzas en acción dependiendo de… Olimpiada sigue la norma de la mayoría de los vocablos en español como palabra grave o llana que termina en vocal, y por lo tanto no lleva tilde. Pero olimpíada es fiel a su origen, en este caso el griego, y como esdrújula se acentúa.

Por eso, en cuestión del idioma, hay varias dudas que para responderlas adecuadamente hace falta empezar por “Depende…”

• Jorge Ignacio Covarrubias es Secretario General de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE)