Granada y AK -47 provocan el pánico en juicio de “El Chapo” en Nueva York

"Esto no se disparará", aseguró un testigo mientras exhibía el armamento

NUEVA YORK – Como si se tratara de un objeto de museo, un experto en armas largas le mostró este jueves a los miembros del jurado en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, una granada, un lanzagranadas y un arma AK -47.

Paul Lozano, exjefe de unidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) fue el encargado de la exhibición.

Como era de esperarse, los integrantes del panel reaccionaron con pánico a la demostración en la sala del juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Distrito Este, donde se lleva a cabo el proceso hace seis semanas.

Según la Fiscalía, este material fue usado por el acusado y otros miembros del cartel de Sinaloa para cometer sus crímenes.

Las armas de fuego fueron incautadas en un vehículo localizado en Tierra Bella Drive, en El Paso, Texas, en el 2010.

El cargamento confiscado incluía 40 AK- 47, siete chalecos antibalas, 80 revistas y un árbol de Navidad.

Aunque el exdetective especificó que no había peligro, lo anterior no evitó la ansiedad de los jurados, de acuerdo con el New York Post.

“Esto no se disparará”, aseguró Lozano. Pero la muestra de los otros dos elementos de ataque fue lo que generó más inseguridad, indican los reportes.

Con la audiencia de este viernes, culminan las sesiones de la corte hasta el próximo año.

El tribunal recesará por las fechas festivas hasta el 3 de enero cuando se reanuden las actividades.