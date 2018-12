¡A celebrar a los Reyes Magos!

Aunque el grueso del trabajo de la Hispanic Federation y su centenar de organizaciones comunitarias son los servicios directos y prácticos –como los de salud, educación, inmigración, empleo, integración social– desde nuestra fundación, hace ya casi 29 años, nuestra federación también ha fomentado la cultura y las artes. Prueba de ello será la celebración de la Epifanía, más conocida como Día de Reyes, en varias organizaciones de la Hispanic Federation, entre ellas El Museo del Barrio (1230 de la Quinta Avenida, en Manhattan, (212) 831-7272, www.elmuseo.org) y SEA, la Sociedad Educativa de las Artes (Centro Clemente Soto Vélez, 107 Suffolk Street, en el Bajo Manhattan, (212) 529-1545, http://www.teatrosea.org).

El Museo del Barrio fue fundado en 1969 para dotar a la Ciudad de Nueva York de una institución que reflejara la riqueza de nuestra cultura y nuestras expresiones artísticas. El Museo también realiza funciones educativas, como llevar el arte a las escuelas y atraer a los estudiantes a sus salones, así como actividades populares, como la celebración del Día de Reyes de mañana y el Día de los Muertos.

Teatro SEA, fundada y dirigida por el Dr. Manuel Morán, se dedica al teatro para niñas y niños en español, y cuenta con un abundante repertorio en el que se destacan las obras referidas a la historia, las costumbres y las tradiciones culturales de los pueblos latinoamericanos.

La celebración del Día de Reyes del Museo del Barrio se adelantará un poco, ya que el desfile se realizará el viernes próximo, el 4 de enero, a partir de las 11 a.m. Allí se verán camellos y marionetas, y habrá parrandas, música y baile. Este año no solo se celebrará la visita de Melchor. Gaspar y Baltasar al Niño Jesús en Belén, sino también la larga historia del desfile y algunas de las muchas personas que han hecho contribuciones significativas a la comunidad latina.

Teatro SEA, por su parte, considera que el Día de los Tres Reyes es la fiesta infantil más importante en toda América latina, e invita a todos los muchachitos y muchachitas a recibir regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar el domingo 6 de enero, a las tres de la tarde, en su sede, en el Centro Cultural Clemente Soto Vega.

¡A todas y todos les deseamos un Muy Feliz Año Nuevo (el vigésimo noveno de nuestra Hispanic Federation) y hasta el año próximo y la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Federación Hispana