Deseos de la comunidad latina para el 2019

Retos, novedades y duras batallas para los inmigrantes de la Gran Manzana trae el año que empieza, pero la esperanza de vientos mejores manda la parada

El 2019 acaba de aterrizar y aunque atrás quedaron los momentos difíciles y los triunfos que la comunidad latina vivió en un 2018 bastante intenso en materia política y migratoria, las voces de lucha se hicieron sentir fuerte, y ese parece seguir siendo el derrotero para el nuevo año. Hispanos de la Gran Manzana confiesan abiertamente sus buenos deseos para los próximos 365 días y varias preocupaciones en los principales asuntos que los afectan. Temas como el transporte, que tantos dolores de cabeza ha dado a los usuarios, el aumento del salario mínimo, que espera mejorar la calidad de vida de cientos de trabajadores, la aprobación de licencias de conducción para todos, lo que sería un triunfo migratorio en medio de los ataques de la Administración Trump, marcan la hoja de ruta de las esperanzas y batallas de la comunidad. Asimismo, la defensa y respeto de la comunidad LGBT, la reivindicación y protección a los derechos de la mujer y mejores opciones para estudiantes, también están dentro de la bandeja de deseos para este 2019, donde estos neoyorquinos coinciden en gritar la tan famosa frase de “sí se puede”. El nuevo año que apenas empieza, será un espacio de lucha en todos estos frentes.

Ana B, por el respeto a los derechos de la mujer

“Mi clamor para el 2019 es respeto a toda la humanidad, y respeto a las mujeres. No es posible que las mujeres sigan siendo maltratadas o abusadas y me gustaría ver que se acabara la violencia doméstica. Creo que con todo lo que ha pasado últimamente y las denuncias hay otra mentalidad, pero hace falta seguir trabajando más en ese tema. Las mujeres merecemos respeto y siento que las autoridades están colaborando mucho en ese tema, pero necesitamos que el respeto sea total”.

Beatriz Burgos: usuaria del Subway

“Uno siempre que empieza un año quiere cosas mejores, y yo espero que por fin este año arreglen los problemas tan serios que hay en el metro. Yo sé que no van a cambiar todo como por arte de magia, pero al menos espero que la MTA nos cumpla y resuelva los problemas de los retrasos y la falta de un buen servicio. Además espero que no aumenten el precio de la MetroCard, porque realmente es injusto que nos quieran subir los precios cuando nos la pasamos sufriendo con esos trenes y autobuses”.

Armando López, dueño de la panadería Don Paco, del Barrio

“Mi deseo, no solo para mí sino para todos los comerciantes de la ciudad es que este año que empieza tengamos más clientes y mejoren las ventas, porque desde que Trump es presidente, no sé por qué, pero el negocio ha bajado. Creo que si tenemos más ventas, va a ser bueno para nosotros y los empleados. Además me gustaría que hubiera mayor protección sobre las rentas de los negocios, porque por aquí están subiendo mucho a precios imposibles. Este año a mí me toca firmar el nuevo contrato y deseo que el dueño sea considerado, y no me vaya a subir mucho, porque si no es así, no podríamos seguir con la pandería”.

Margarita Villegas, por las licencias de conducción

“Yo soy muy pesimistas sobre el futuro de beneficios migratorios bajo este presidente, pero en el caso de las licencias de manejo sí creo que tenemos una oportunidad. A personas como yo, que manejamos y andamos siempre pensando que nos pueden parar más y ponernos más tickets, las licencias nos servirían porque podríamos andar ya más tranquilos. Yo tengo mi carro y ahí me muevo para venir trabajar aquí y la verdad no deseo cambiarlo, pero mi ruego es por las licencias”.

Alexis Crespo por un mejor salario mínimo

“La verdad es muy bueno que suban los salarios, pero creo que no deberían estar subiendo el resto de las cosas, porque si es así, nada cambia. Pero ahora creo que lo que deberíamos hacer todos es luchar y pedir que el salario mínimo suba a por lo menos $18. Es una cuestión de justicia y creo que así ayudaría a muchas familias”.

Eduardo Rodríguez, por ayudas educativas

“Para mí la educación es la mejor herramienta para tener una mejor calidad de vida. Lastimosamente yo tuve que retirarme de mis estudios de contabilidad en La Guardia, porque no me alcanzaba el dinero para poder pagar las matrículas, pero me encantaría que este 2019 se me hiciera realidad el sueño de volver a la universidad con algún tipo de ayuda por parte del gobierno de Nueva York. Mi idea es terminar mis estudios, luego me gustaría poder hacer un máster en finanzas y por qué no, llegar muy lejos en Wall Street. Definitivamente con mejor educación nosotros los jóvenes podríamos tener una vida mucho mejor”.

Modesta Toribio, activista de inmigración

“Este 2019 tiene que seguir siendo el año de la lucha en todos los sentidos. Nosotros tenemos varios planes específicos, empezando desde enero y vamos a seguir luchando por un reforma migratoria, y ante todo preparar a la comunidad inmigrante para que todos luchemos contra los ataques del presidente Trump y nos mantengamos unidos y positivos. Pero tenemos que estar preparados porque sabemos que va a ser un año muy difícil, por lo que ya estamos viendo. Mi mayor deseo es que paren las deportaciones, pero siendo sincera creo que eso es soñar demasiado, porque si nomás ahora él está tratando de manipular las cosas como un niño diciendo ‘si no me dan leche lloro’ y si no me aprueban dinero para el muro hago paro de gobierno, creo que lo que vendrá será más duro. Esas son señales que muestran que será un año difícil, pero tenemos que mantenernos unidos y seguir luchando”.

Changela Di Marti, por el respeto y la unión de la comunidad gay

“Para este 2019 mi deseo es poder ver una comunidad LGBT verdaderamente unida, porque tenemos que admitir que hablamos mucho de respeto por parte de los demás y de que frenen el rechazo, pero muchos en nuestra comunidad discriminan a otros por ser trans, o por ser lesbianas o por cualquier cosa y eso tiene que cambiar. Si queremos ganarnos el respeto de toda la sociedad, tenemos que empezar por respetarnos nosotros mismos y cambiar esa mentalidad de desunión. También quisiera que siga la lucha contra la homofobia, pues todavía en esta época el tema gay se ve como tabú. Creo que debemos empezar nosotros mismos a educar a los otros, asumiéndonos. Yo siempre fui un gay fuera de clóset y no he sentido el rechazo de mi familia ni de las personas que me rodean, porque creo que me supe ganar el respeto y siempre me han visto como soy, entonces para ellos eso es algo normal”.

María Lugo, por convertirse en ciudadana

“Yo he vivido en este país más de 30 años y estoy esperando a que en el 2019 me llegue mi cita de ciudadanía para finalmente sentirme parte completa de este país. Mi deseo es que todo salga bien, pero no niego que con todo lo que este presidente quiere hacer, incluso con lo de querer castigar a quienes hemos recibido ayuda, uno no deja de sentir temor. Pero confió en que las leyes van a estar por encima de Trump y que los inmigrantes seamos respetados como nos merecemos por contribuir a este país”.

Román Valdés, por una vivienda propia

“Yo pido con todas las fuerzas que éste año se den las cosas y que pueda tener finalmente un hogar y no andar viviendo más en la calle, porque eso es muy duro. Ya estoy cansado de andar cargando cupones de vivienda que no me aceptan en ninguna parte, como si nosotros los homeless no fuéramos seres humanos. Se siente muy feo estar durmiendo en las calles o en los trenes. Y jamás me imaginé que a mi edad iba a estar viviendo así y además enfermo. Yo tengo hermanos que viven aquí, pero no me gusta molestarlos. Pido con todas las fuerzas que el 2019 sea mi año y el de todos los que están como yo para que podamos tener un hogar y no pasar cosas duras”.

Samuel López, por un empleo permanente

“El 2018 fue un año pesado para muchos de nosotros que nos quedamos sin empleo. Yo trabajaba en un restaurante por más de 10 años y cuando quise exigir mis derechos me corrieron y fue como si me hubiera caído la mala suerte encima. Desde entonces no me sale nada fijo, me la paso en el rebusque y tratando de hacer lo que sea, pero hay semanas que paso en blanco sin un peso en el bolsillo. Yo solo pido pa’l 2019 trabajo y más trabajo. No quiero que me regalen nada, tampoco digo que quiero enriquecerme, pero lo que si espero es no estar cada mes asustado de saber que no voy a poder tener ni pa’ pagar la renta”