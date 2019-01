Circula el último mensaje que Jenni Rivera envió a su hija Chiquis antes de morir

Hasta el momento no se sabe con certeza cuál fue el motivo de la pelea entre madre e hija

A 6 años de la inesperada muerte de Jenni Rivera siguen saliendo a la luz datos desconocidos de la cantante y aquella noche en la que perdió la vida.

Por medio de las redes sociales se ha difundido un video en el que la intérprete envía un sentido mensaje a su hija mayor, Chiquis Rivera, con la que tuvo un distanciamiento semanas antes de morir.

Hasta el momento no se sabe con certeza cuál fue el motivo de la pelea entre Jenni y Chiquis, pero son dos las teorías que tienen más fuerza: el romance de la hija de la intérprete con Ángel del Villar y el supuesto amorío que Chiquis habría tenido con el esposo de su madre, Esteban Loaiza.

Durante su último concierto en Monterrey, la artista se conmovió hasta las lágrimas al cantar “Paloma Negra”, tema que dedicó a su hija mayor y no pudieron faltar las desgarradoras palabras de dedicatoria.

“Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, fue el último mensaje que Jenni mandó a Chiquis.

Desafortunadamente el 9 de diciembre de 2012 la “Diva de la Banda” perdió la vida cuando el avión privado en el que viajaba de Monterrey a la Ciudad de México se estrelló en la Sierra Madre Occidental de Nuevo León.

Se dijo que el narco derribó el avión de la cantante por un ajuste de cuentas, pero luego de las pruebas periciales se descartó esta teoría ya que no se encontraron pólvora ni químicos que lo probaran.

(Por: Telemundo)