Tiempo Extra: Schelotto nuevo DT del LA Galaxy; Pulisic nueva compra del Chelsea

Hoy en Tiempo Extra. El Chelsea desembolsó 74 millones de dólares para comprar al futbolista estadounidense Christian Pulisic. La joven promesa de apenas 20 años, ha sido un jugador regular en las últimas 2 temporadas para el Dortmund de Alemania y se integrará al club londinense en el verano.

Guillermo Barros Schelotto no tuvo que esperar mucho tiempo para encontrar un nuevo empleo, luego de que el Boca Juniors decidiera no renovarle contrato el cual expiró este pasado 31 de diciembre. Tan sólo dos días después, el LA Galaxy oficializó la llegada del argentino como nuevo timonel y se espera pueda llevar al máximo ganador de la MLS de nuevo al campeonato, mismo que no logran desde el 2014.

Por último, Troy Tulowitzki firmó contrato con los New York Yankees para cubrir el campo corto de los bombarderos del Bronx mientras Didi Gregorious se recupera de la cirugía Tommy John.