La escena porno que habría provocado el suicidio de actriz August Ames

En la industria pornográfica no todo es tan placentero como parece

Este jueves será liberado un “podcast” en el que se cuestionan las razones del suicidio el año pasado de la actriz porno August Ames, de 23 años.

El periodista Jon Ronson desarrolló “The Last Days of August” que pone en debate los denotantes del suicidio de Ames el pasado 5 de diciembre.

Ronson junto a la productora Lina Misitzis tuvieron acceso a textos que envió Ames, cuyo nombre de pila es Mercedes Grabowski, a una amiga y en los que se refería a la última grabación que realizó con el ruso Markus Dupree, de 30 años.

Ames se quitó la vida luego de su intercambio sexual con Dupree, conocido por sus actuaciones violentas y de dominación (“domineering”).

En los mensajes, la suicida indica que Dupree se fue “completo como ‘War Machine‘”, en referencia al luchador convertido en actor porno Jon Koppenhaver, y que hoy cumple una cadena perpetua por golpear brutalmente a su exnovia Christy Mack.

El equipo investigativo que vio las imágenes notó cómo la joven se sobresaltaba en medio de el acto.

“En más de una ocasión en la grabación, Markus reposiciona a la fuerza a August, lo que visiblimente la sobresalta”, describe Misitzis en el podcast de audio según reseñó el New York Post este martes.

En un principio se había indicado que una escena que grabó con un actor que también hacía escenas gays o de “crossover” provocó acoso cibernético o “bullying”. En un principio ésa era la teoría sobre las causas del suicidio.

El día de su muerte, Ames publicó mensajes en Twitter en respuesta a la escena con el actor que también se acostaba con hombres.

“¿Cómo podría ser homofóbica si yo misma me siento atraída por mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo… así que adiós”, fue uno de los tuits.

Por otro lado, el 7 de diciembre – antes de suicidarse-, la actriz porno les dejó un mensaje escrito a sus padres.

En la carta de despedida, la canadiense les pide perdón por su decisión.

La misiva fue hallada por personal de la oficina del Médico Forense del Condado de Ventura, en California, en el auto en el que viabaja la joven.