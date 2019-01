Erik Elias listo para protagonizar ‘Betty en New York’ habla de la discriminación de la que fue víctima

"El ser actor en mi familia es algo que tuve que defender y demostrar que hay personas decentes que pueden vivir de esto, que no me voy salir de mis carriles, ni drogadicto, ni nada"

A 11 años de haber hecho su última producción con Telemundo, Erik Elías regresa a la cadena que le dio la popularidad cuando ganó el reality ‘Protagonista de Novelas‘, para protagonizar ‘Betty en New York’, el remake actualizado de la famosa ‘Betty, La Fea’ y está dispuesto a llevar un mensaje de inclusión.

En exclusiva hablamos con el actor mexicano, quien nos sorprendió asegurando que hoy solo elige los proyectos según el mensaje que lleven, y nos confesó que él también fue víctima de discriminación e incluso hasta de su propia familia.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de regresar a Estados Unidos y a Telemundo?

Erik Elías: Muy contento de regresar después de tantos años que fue mi último proyecto con Telemundo, viajando, trabajando mucho en México y con este proyecto que se siente una vibra bien padre con estos nuevos estudios y la energía de todo por crear algo de buena calidad, feliz de ser parte de este proyecto

P: ¿Cómo te llegó este proyecto y qué pensaste cuando te ofrecieron ser Don Armando de una Betty tan emblemática?

E.E.: Yo no vi las versiones anteriores, vi algunas cosas, conozco de lo que va la historia y ahora que yo soy papá, que tengo hijas, creo que es un mensaje bien importante y se me hacía interesante aceptar. Para mí es parte esencial, para aceptar un proyecto, el mensaje que se está dando, y coincido muy bien con esto de no etiquetar a una persona… También me entró la duda de por qué hacer este proyecto que ya se hizo tantas veces, y creo que es eso, porque se está haciendo algo nuevo, es ‘Betty en New York’ una versión adaptada a lo que se está viviendo, donde ya tenemos redes sociales, donde la gente vive por los ‘likes’, preocupados por el aspecto físico, creo que se me hace muy interesante.

P: Dices que no viste las versiones anteriores, ¿después de aceptar, les miraste?

E.E.: No, y esa es una decisión que tomamos con la producción y los directores, vamos a no contaminarnos con lo que se hizo, tenemos unos muy buenos guiones nuevos y vamos por esos, y también sí hay unas adaptaciones, ahora no es un momento para que alguien tenga que hacer transformaciones para ser aceptada, que no se vuelva guapa… Sorpresas que por ahí la gente que la vio pueda darse la oportunidad de ver esta versión.

P: ¿Cómo es tu Don Armando Mendoza?

E.E.: Mi Armando es un hombre que tiene todo sobre la mesa: una buena familia, la novia perfecta, el trabajo perfecto, dinero, rodeado de las mujeres más lindas, la frivolidad del mundo de la moda, hasta que llega Betty y comienza a ver en una persona otras cosas, y eso es lo interesante, ver cómo se va cayendo en esto… A lo mejor no es un flechazo como en las típicas novelas de melodramas que chocan y los dos se enamoran para siempre. Aquí no, aquí poco a poco se va dando, como en la vida real.

P: Como hombre y como ser humano, ¿cuándo entendiste que la mujer era más que un cuerpo?

E.E.: Creo que desde que me acuerdo, es algo que mi papá siempre me dijo… Ver a mi mamá, no tengo hermanas, pero tengo familia que realmente quieres proteger y la individualidad, muchas veces dejas de ser lo que eres realmente por querer aparentar otra cosas. Por ese lado siempre lo tuve presente, de valorar. Aquí se habla de la mujer, pero también pasa con los hombres. En el caso de ellas hay inferioridad, ganan menos en el trabajo y eso no tiene que ser, pero la igualdad como vivimos no sucede, eso hay que cambiar.

P: Como dices tanto hombres como mujeres sufren discriminación, bullying… ¿te ha tocado vivirlo en primera persona?

E.E.: Me ha tocado en algunos temas en específico, desde salirte de tu país y venirte acá y que te señalen por ser mexicano, o por la religión. Realmente en mi caso no fue algo que me haya hecho sufrirlo o padecerlo, pero obviamente todos hemos sentido una señalada. Para mí el ser actor en mi familia es algo que tuve que defender y demostrar que hay personas decentes que pueden vivir de esto, que no me voy salir de mis carriles, ni drogadicto, ni nada, y todavía me siguen señalando como que ‘me dedico a la farándula’, como discriminando.

P: ¿Qué le aconsejas a aquellos que quizás no tienen tu fuerza y caen en darle el poder al otro?

E.E.: Eso es lo complicado justamente. Hice una obra de teatro en México que habla también el tema de la discriminación de ser homosexual y el miedo de salir del clóset por ser señalado, y en esa área hay muchísimas cosas que la gente señala y en las redes sociales es muy fácil atacar porque no hay una cara y no pasa nada, tirar mie… es muy fácil… A mí me cambió todo el enfoque con mis hijas. Yo tengo el aguante pero con ellas me da miedo que realmente les pueda afectar algo así.

P: ¿Se mudaron todos a Miami o la familia quedó en México?

E.E.: Todos nos mudamos, para mí que haya coincidido con la época escolar fue perfecto para poder traérmelas para acá. Mi hermano vive aquí, yo viví muchos años aquí, para mí estar separados de ellos sería muy difícil. Ha sido un proceso de adaptación, no es fácil, creo que a todos nos sirve cambiar de panorama, aprendemos

P: Ahora protagonizas ‘Betty en New York’, ¿pero que recuerdas que aquel joven que en esta misma cadena luchaba por ganar el reality ‘Protagonista de Novela’?

E.E.: Que han pasado muchos años y me da mucha risa todo lo que uno tiene que hacer para llegar. Antes de protagonistas hice muchas cosas que no me arrepiento, pero me hace ir decidiendo el camino, seguir escogiendo su carrera y en mi caso, que nadie en mi familia se dedique a esto es ir encontrando el camino. A veces es difícil que te lleguen los proyectos o los guiones que uno quiere, pero gracias a Dios han llegado y he hecho mucho cine, televisión y teatro y en el enfoque que es lo que yo coincido.