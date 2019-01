Nai Tapas Bar expande su creatividad

Desde su nuevo local, el restaurante gallego ofrece un menú que rompe con las reglas de la gastromía tradicional española

Puede ser que la decoración y el ambiente de Nai Tapas Bar transporte a sus clientes a un pueblo de España, con sus mesas de madera y look un poco rústico, pero al momento que empieza a llegar la comida a la mesa esa imagen se disipa para dar paso a una experiencia totalmente original.

Y es que desde su nueva ubicación, en la Segunda Avenida y la calle 5, el chef Rubén Rodríguez sigue innovando el concepto de tapas españolas con creaciones que mezclan sin miedo y sin pedir disculpas ingredientes tradicionales con otros no muy vistos en las recetas de su país de origen.

“Mantenemos la parte tradicional, que vienen a ser las recetas de mi madre; y la parte que es la destrucción de todo lo que hace mi madre”, explica Rodríguez. “Esos platos son resultado de mis viajes, ya que por ejemplo acabo de pasar un mes en japón. La idea es hacer uso de las fusiones y de la vanguardia gastronómica internacional”.

Al igual que el menú, el ambiente de Nai Tapas Bar mezcla lo moderno con lo tradicional./Cortesía

Nai, que significa madre en gallego, es el resultado de la experiencia de 17 años que tiene Rodríguez, y de la de su madre, Ana María González Arias, quien cómo él explica, se encarga de mantener en la carta clásicos como el pulpo a la gallega, las croquetas de jamón, las patatas bravas y el rabo guisado, entre otros platillos.

Pero lo que hace diferente a Nai Tapas Bar es esa variedad de recetas que sin lugar a dudas no se pueden probar en ningún otro restaurante de comida española de la ciudad.

“El menú lo cambiamos cada tres a cuatro meses. Actualmente estoy experimentando con lo asiático, porque me impactó mucho la cultura japonesa y los sabores tan simples que tienen que son al mismo tiempo muy intensos”, explica Rodríguez, de 35 años.

Es así como en el tope del menú, bajo el nombre “Tapas Modernas”, se encuentran platos como el ramen gallego, que son fideos de repollo en un caldo gallego tradicional; o el fideua, que es una pasta estilo paellla con mariscos y tobiko; o las costillas tempuras, que son fritas y servidas con una salsa picante de aguacate; además del carpaccio de portobello, el alioli katsu y el arroz de remolacha, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, Rodríguez aclara que la raíz de todo sigue siendo la comida española.

“Aunque la presentación pueda ser un poco asiática, por ejemplo el crujiente de rabo y trucha sigue sabiendo al rabo español de toda la vida, con la tinta de calamares de toda la vida y el pan de toda la vida, porque la base va a ser siempre la española”, dice.

El chef asegura que su personalidad compulsiva le prohibe regirse por las recetas tradicionales, por lo que en este nuevo menú decidió separar claramente las ideas suyas y las que aprendió en casa con su madre y su abuela.

“Aunque las patatas bravas, las gambas al ajillo y las croquetas sean mi tradición, no puedo manterme en ese molde porque quiero una estrella Michelin y porque me volvería loco de hacer lo mismo año tras año”, explica.

Pero a pesar de ello asegura que su madre, su “nai” es quien ha ayudado a mantener el lugar durante nueve años y cuenta que la lleva a la cocina por lo menos una vez cada mes “para que nos grite y ponga orden”.

Sin embargo admite que uno de sus propósitos siempre ha sido romper el molde de la comida española en Nueva York, donde siempre tiene que haber paella, gambas, langosta, porque quiere que el cliente entienda que hay mucho más que eso.

“Yo me estoy yendo un poquito al extremo, pero voy paso a paso porque me han tenido controlado”, dice riéndose. “Pero he decidido que voy a ser una degustación más atrevida, donde voy a hacer todo lo que quiero”, aseguró.

Y la buena noticia es que los clientes están ajustándose a la idea de que no son un bar de tapas tradicionales, aunque ofrecen esa propuesta, sino que son mucho más que eso.

“Nuestra ADN es hacer lo que nos hace felices”, concluyó.

Nai Tapas Bar está ubicado en el 85 de la Segunda Avenida y la esquina de la calle 5, en Manhattan. Tlf: 212.677.1030,

Tienen show de flamenco en vivo, jueves y sábados a las 7:30 pm y las 9:30 pm. Para más información http://naitapas.nyc