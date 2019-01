Documental muestra las razones de la migración masiva centroamericana

El cortometraje “Los Comandos”, hecho por cineastas basados en Nueva York, retrata el drama de la juventud salvadoreña y centroamericana ante la violencia, la falta de oportunidades y la migración forzada

“Mimi” es una adolescente que vive en una de las muchas comunidades sitiadas por pandillas en El Salvador. Su sueño más grande es estudiar medicina, pero por el momento no puede ir la escuela. La única forma de estar segura fuera de su casa es trabajando de forma voluntaria en la organización Comandos de Salvamento.

Pero esa seguridad es paradójica ya que como socorristas, Mimi y el resto de sus compañeros voluntarios, están en primera línea frente a la violencia, atendiendo a personas asaltadas, atacadas por pandilleros, víctimas de accidentes de tránsito y de desastres naturales. De acuerdo con un reporte oficial, El Salvador cerró 2018 con 3,340 homicidios, es decir, un promedio de nueve diarios.

La jovencita es la protagonista del cortometraje “Los Comandos”, dirigido por los cineastas basados en Nueva York Joshua Bennett y Juliana Schatz-Preston, que no solo ha ganado premios al mejor cortometraje en prestigiosos festivales sino que además ha sido preseleccionado en dicha categoría para el premio Oscar de la Academia de Ciencias Cinematográficas.

Un total de 104 filmes habían calificado originalmente en dicha categoría para la 91a. edición de los premios Óscar. “Los Comandos” compite ahora por la nominación junto a documentales que producidos por Netflix y The New York Times, entre ellos “Black Sheep”, “End Game”, “Lifeboat”, “My Dead Dad’s Porno Tapes”, “A Night at the Garden”, “Period. End of Sentence.”, “’63 Boycott”, “Women of the Gulag” y “Zion”.

La lista corta y los nominados serán anunciados oficialmente el 22 de enero. Mientras tanto el documental puede ser visto en el sitio web del canal mundial del Public Broadcasting Service (PBS) aquí.

Bennett afirma que han visto un creciente aumento en el interés por la película, pero desafortunadamente, es en parte porque la película es más oportuna que nunca. “Con Trump cerrando el gobierno, llamando a los migrantes terroristas y criminales, y fomentando la oposición a la inmigración y la xenofobia, nuestra película se ha vuelto más importante como una visión real e imparcial de por qué las personas de países centroamericanos como El Salvador se ven obligadas a huir de sus hogares”, dijo.

“Queremos que la película sea una llamada de atención para las personas que piensan que estos migrantes no merecen los derechos de asilo y un proceso de inmigración humanitario y compasivo. Esperamos que más personas puedan ver la película, conectarse con Los Comandos y la historia de Mimi y, con suerte, pensar de manera diferente sobre la migración”, añadió.

Mimi, al ser entrevistada por la Revista Escultural, dijo que estaba contenta por la proyección internacional sobre el trabajo voluntario de los Comandos. “No todos nacemos para ser comandos, pero todos tenemos habilidades que podemos experimentar y poco a poco nos podemos ir alejando de las pandillas y la violencia”, asegura.

No obstante su historia también es un atisbo de esperanza para la juventud salvadoreña y centroamericana: “Ahora me siento muy contenta, porque veo que hay jóvenes que se involucran en el arte para alejarse de las pandillas o de los malos pasos”, apuntó.

Urgente campaña en GoFundMe

Pese a la alegría por la proyección internacional a raíz del filme, los Comandos atraviesan una grave crisis económica debido a que el gobierno recortó $ 100,000 del presupuesto asignado.

“Los Comandos de Salvamento están en crisis económica por el recorte de 100 mil dólares en el presupuesto de 2018 que era en 2017 de 400 mil. El gobierno y la Asamblea Legislativa aprobaron nuevamente dejarlo en 300 mil, esto hace que falte dinero para hacer frente a las coberturas teniendo en cuenta que en 2018 y 2019 se han tenido elecciones qué cubrir, aparte de las emergencias de todos los años. El gasto en combustible que ha aumentado de precio y el número de ambulancias ha crecido está dejando a los Comandos sin el dinero para mantener el servicio que también ha aumentado por la violencia que hay en el país”, dijo el veterano fotoperiodista Francisco Campos, quien funge como Vicepresidente de la Junta Directiva.

Los Comandos cumplen un rol importante en la recuperación de cadáveres en lugares de difícil acceso para las autoridades policiales, fiscales y de medicina legal. “Este es un gasto adicional en equipo de rescate vertical que se utiliza para ese trabajo”, añadió Campos.

Para hacer frente a la emergencia, Mark Hoffman, trabajador social independiente y representante internacional de Comandos de Salvamento ha organizado una campaña de recolección de fondos urgente para la entidad ante un inesperado recorte de apoyo financiero por parte del gobierno salvadoreño. La meta es $1 millón.

“Los Comandos están constantemente bajo estrés agudo mientras son los primeros en responder porque son los únicos en los que se confía en las comunidades marginadas que están influenciadas por la violencia de pandillas. Muchas veces, dependiendo de la ubicación de la emergencia, necesitan un permiso formal para ingresar a los vecindarios. Esto no es desconocido para Los Comandos, ya que refleja su trabajo durante la Guerra Civil mientras asistían a los civiles atrapados en medio de un conflicto armado”, indicó Hoffman, quien permaneció como voluntario en la base central socorrista entre 1996 y 2002.

El dinero será utilizado para compra de combustible para las ambulancias, compra de equipo de primeros auxilios, brigadas de salud en comunidades de alto riesgo, mitigación de desastres, apoyo para las bases operativas ubicadas en la capital y otros departamentos, entre otros.

Enlace de GoFundMe: https://www.gofundme.com/loscomandos

Dos presentaciones

“Los Comandos” será presentado este lunes 7 de enero en el SVA SOCDOC Theater (136 West 21St, 1st floor, New York, NY) y el martes 8 de enero en American Docs/POV Theater (20 Jay Street, Brooklyn, NY). Para asistir favor escribir a RSVP@THE2050GROUP.COM

Premios en festivales

Entre los premios más importantes que el documental “Los Comandos” ha recibido figuran el premio al Mejor Documental 2018 de Los Angeles Cinefest y Mejor Documental del Austin Film Festival, otoño de 2017.