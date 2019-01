Arranca nueva Legislatura en Albany con fuerza progresista demócrata

Varios proyectos de ley estancados por años podrían ver luz verde en el 2019 y los residentes piden que los legisladores se acerquen más a la comunidad

Cuando Aurelia Vélez nació, las cosas en Nueva York eran muy distintas. Mientras era recibida por sus padres puertorriqueños en El Barrio, en East Harlem, unas elecciones hacían historia. Corría el año 1942 y los republicanos habían ganado casi todos los cargos electivos en el estado. Tan solo un congresista demócrata había sido reelegido, pero, latinos, ninguno.

Sin embargo, hoy, a sus 77 años, de los cuales ha pasado 45 vendiendo productos de la canasta familiar hispana en La Marqueta, el mercado más popular de esta zona de la ciudad, Vélez celebra que luego de las pasadas elecciones de noviembre del 2018, siete latinos hagan parte del Senado estatal y otros 10 de la Asamblea, un aumento que, según asegura, podría beneficiar a su comunidad en los próximos años.

Y esta nueva Legislatura estatal que se inaugura este miércoles en Albany, no solo llega cargada de más latinos, sino dominada por los demócratas, que ahora controlarán ambas cámaras.

“Eran otros tiempos pero ahora por lo menos los latinos están llegando a esas posiciones de liderazgo y eso me alegra”, dijo la comerciante, no sin antes destacar la necesidad de que los nuevos representantes se acerquen más a la comunidad. “Ellos casi no entran para donde nosotros estamos. Nada más la que entra es Viverito [Melissa Mark-Viverito] y ya tampoco porque no tiene la oficina ahí arriba”.

Uno de los legisladores hispanos que viene trabajando en acercarse a los ciudadanos para llevar ideas frescas en este 2019, es el senador puertorriqueño Gustavo Rivera, representante del Distrito 33, que cubre los barrios de El Bronx Kingsbridge Heights, Kingsbridge, Fordham, University Heights, Van Nest, Tremont, East Tremont y partes de Morrisania y Parkchester.

“Aquí estoy desde el domingo trabajando fuertemente en los planes de este año, sobre todo, porque es la primera vez desde 1912 que tenemos tantos demócratas en el poder”, apuntó Rivera, quien es ahora el presidente del Comité de Salud del Senado. “Lo más importante este año es gobernar efectivamente”.

El líder boricua recalcó que su agenda viene cargada con un compromiso con pasar una reforma electoral, que ayude a crear cambios en las fechas de registro, pero sobre todo, que se logren avances en proyectos relacionados con la votación anticipada en persona o por correo.

Avances con los progresistas

“Con la llegada de nuevos rostros latinos progresistas a la Legislatura, podremos impulsar temas como la protección de los derechos reproductivos de la mujer, el DREAM Act y las licencias de conducir para indocumentados“, afirmó Rivera.

El senador, José Serrano, que representa el Distrito 29, que incluye las zonas de Mott Haven, Melrose, Highbridge, Morris Heights, El Barrio, Yorkville, Roosevelt Island y partes del Upper West Side, está de acuerdo con Rivera. Para él, este es un momento histórico en el que “estamos a punto de aprobar legislaciones importantes que mejorarán en gran medida las vidas de las personas en nuestra comunidad”.

“Estoy muy ansioso por el futuro de la Legislatura después de la elección de tantos nuevos legisladores”, apuntó Serrano. “Los miembros latinos aportan una gran cantidad de conocimientos, energía y experiencia para abordar los problemas que más afectan a nuestras comunidades”.

Para el líder político residente en el sur de El Bronx, electo al Senado por primera vez en noviembre de 2004, en esta próxima sesión priorizará temas que incluyen vivienda asequible, derechos de los inmigrantes, reforma de la justicia penal y expansión de los derechos de los votantes.

“Estos proyectos de ley e iniciativas importantes llevan mucho tiempo y tendrán un impacto poderoso en las personas y los vecindarios que representamos”, apuntó.

Esperanzas de los ciudadanos

Otra de los neoyorquinos que tiene las esperanzas puestas en la nueva representación latina en la Legislatura estatal, es una guardia de seguridad residente en El Barrio, quien pidió no compartir su nombre, y que espera que algunos de los proyectos que han estado estancados durante años por ser frenados por los republicanos que controlaban el Senado, puedan ver luz verde ahora que los demócratas están tomando el control de la política neoyorquina.

“Para nosotros es bien importante la presencia de esos latinos porque ellos entienden nuestras necesidades, pero así como dijo ella [Aurelia Vélez] es importante que vengan y nos visiten”, apuntó la puertorriqueña residente de El Barrio. “Para mi los proyectos que deben tomar fuerza son los relacionados con leyes de renta, las licencias de conducir para indocumentados, pero sobre todo, me gustaría pedirles que pasen más leyes para aumentar las actividades para jóvenes que viven en los proyectos [vivienda pública]”.

Para ella, una madre que ha visto como su hijo fue “arrastrado” por el sistema judicial desde que tenía 17 años, cuando fue arrestado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva Yor (NYPD), es clave que se siga trabajando en proyectos relacionados con justicia criminal.

“A mi hijo se lo llevó el sistema por un error que cometió hace 10 años y ahí está andando, pero si hubieran más opciones para esos jóvenes que, así sea que estén sentados abajo de los edificios, la policía se los lleva, la cosa sería distinta”, dijo la mujer. “Es como un callejón sin salida”.

Tema clave: Reforma electoral

Russell Schaffer, analista político, indicó que con la nueva Legislatura parece que Nueva York finalmente podrá ponerse al día con otros estados del país, pasando leyes para hacer más fácil votar y participar en las elecciones.

“Con los demócratas en control total de la Legislatura y la Gobernación del estado, esperamos reformas importantes en las próximas semanas y meses”, explicó Schaffer. “Durante muchos años, otros estados como California, Florida, Texas, Washington y Nevada han facilitado la votación con innovaciones como la votación anticipada y la votación por correo, pero aquí en Nueva York, anteriormente, si no podía votar el Día de las Elecciones, solo podía votar por voto en ausencia si le daba una buena razón a la Junta de Elecciones”.

Según el experto residente en Queens, las dificultades para votar son un tema clave que debe ser analizado en esta próxima sesión legislativa, debido a que “es bueno para la democracia cuando permitimos la participación de la mayor cantidad posible de personas. Espero que la participación de los votantes aumente en las elecciones futuras. Los derechos de voto son un tema importante de la agenda entre los votantes demócratas, por lo que esta es una buena política y una buena política”.