Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes acompañar al pianista y director de orquesta, Eddie Palmieri a celebrar la salida de su disco ‘Mi luz mayor en el Blue Note, cantar a todo pulmón los éxitos del argentino Luis Ángel y reír a carcajadas junto a la comediante Lorelei Ramírez en The Public Theater

Jueves 10

Clases de tango

Tango La Nacional abre sus puertas a una fiesta en la que puedes aprender a bailar ese ritmo con la ayuda de instructores especializados. No es necesario llevar pareja y puedes poner en práctica los pasos sobre una pista de danza que estará abierta hasta las 2 a.m. Las clases se realizarán de 7 a 8 p.m. En el 239 W 14 st.

___________________________________________________________________________

Ejercítate en el Fort Tryon Park

Si no te gusta ir al gimnasio pero necesitas recargar energías en un ambiente diferente, puedes integrarte una sesión de ejercicios guiada por expertos en el parque Fort Tryon todos los martes, jueves y sábados. Estas clases incluyen caminatas y ejercicios de estiramiento. En el Heather Garden in Fort Tryon Park, entre Cabrini Boulevard y Fort Washington Avenue, en Manhattan, de 8:30 a 9:30 a.m.

___________________________________________________________________________

Viernes 11

César Orozco Trío

Comienza el fin de semana a ritmo latino con César Orozco Trío, un grupo que funde jazz cubano y ritmos folclóricos venezolanos de la mano del pianista, violinista y compositor. A Orozco, de origen cubano, también le acompañan Gabriel Vivas y Pablo Bencid. A las 9:30 p.m., en Terraza 7, ubicado en 40-19 Gleane St. Elmhurst. Entrada: $12. Información: http://www.terraza7.com

___________________________________________________________________________

Clases de manualidades

Descubre tu vena artística durante un taller para adultos en el condado de El Bronx. Las clases, que se repetirán cada jueves hasta el 29 de marzo, están abierta a adultos de todas las edades y propone construir piezas a partir de materiales ordinarios que puedes encontrar en casa, como botellas plásticas de soda y periódicos. En Poe Park Visitor Center en el Poe Park, 2640 Grand Concourse. De 11:30 a 1:30 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

___________________________________________________________________________

Sábado 12

Concierto de salsa

Déjate llevar por la música y prepárate para echar a un lado el estrés junto a la agrupación de salsa Ocho y Más. Esta banda ofrecerá dos sesiones de su música, a las 11:30 p.m., y a la 1:30 a.m. En esta fiesta también participará el DJ J Loco. La cita es en 192 Mercer Street. Precio de admisión: $10. Información: http://www.gygnyc.com

___________________________________________________________________________

Concierto: Luis Ángel

Canta a todo pulmón los más grandes éxitos del cantante y compositor argentino Luis Ángel, quien tras una pausa en su carrera vuelve a los escenarios. El artista conocido por temas como ‘Lluvia’, ‘Tú me quemas’, ‘Flor dormida’ y ‘Un amor que termina así’, estará en concierto en Sabor Latino, en 95-35 40 th Rd, en Queens. A partir de los 8 p.m. Información: http://www.saborlatinony.com

___________________________________________________________________________

Concierto: Melvis Sanya y Ashedi

Explora la música de la cantante, pianista y percusionista Melvis Santa y Ashedi, una agrupación que combina música popular y afrocubana con influencias de jazz, en Terraza 7. Este grupo está integrado además, por Román Diaz, Rafael Monteagudo, Anier Alonso. En el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens.

___________________________________________________________________________

Fiestaen el Empire City Casino

El Empire City Casino invita a una fiesta para fanáticos del jockey. Los New York Rangers visitarán el casino, acompañados de los ganadores del campeonato de 1994 y de la copa Stanley, para ver junto a sus seguidores un partido entre los Rangers y los New York Islanders. La celebración que han titulado Casino Night Pre-Party comienza a las 12:30 p.m., en el Red Room del casino, e incluye comida, juegos y regalos. Para asistir solo tienes que hacer una reservación en: https://nyrcasinonightpreparty.splashthat.com

___________________________________________________________________________

Domingo 13

Comedia: Lorelei Ramírez

Disfruta de ‘Alive! (for now)’, un show de comedia multimedia con Lorelei Ramírez quien actuara en The Public Theater. La actuación de Ramírez, que tendrá una duración de una hora, forma parte de la edición número 15 del festival anual ‘Under The Radar’ que concluye este domingo 13. Entradas: $25. Para más información visita: http://www.publictheater.org

___________________________________________________________________________

Martes 15

Concierto: Eddie Palmieri, con nuevo disco

Acompaña al laureado pianista Eddie Palmieri a celebrar la salida de su más reciente material discográfico denominado ‘Mi luz mayor’, en un concierto en Blue Note. El disco de salsa cuenta con las colaboraciones de artistas como Carlos Santana, Gilberto Santa Rosa y Herman Oliviera. Palmieri actuará desde el 15 al domingo 20 de este mes, en dos funciones: a las 8 y a las 10:30 p.m. En el 131 W. 3rd st. Información: http://www.bluenotejazz.com

___________________________________________________________________________

Historias de músicos inmigrantes

La Filarmónica de Nueva York explorará durante un encuentro, titulado ‘New York Stories: Threads of Our City’, la diversidad cultural de la ciudad a través de los propios miembros de la agrupación. Durante este día, músicos de la filarmónica que han emigrado a Estados Unidos contarán sus historias. A partir de las 7:30 p.m., en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center. Gratis.