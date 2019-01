Carlos Vives revela lo que busca en ‘La Voz’: “Orgullo por lo nuestro”

Además asegura que el 'vacilón' entre los coach dará el rating

Carlos Vives es uno de los cuatro coach de ‘La Voz’, que estrena este próximo domingo 13 a las 9/8 Pm Centro por la cadena Telemundo. En esta primera vez que se verá en Estados Unidos en español, el cantante de vallenato confiesa lo que significa ser parte de esto.

Acompañado en esta aventura por sus colegas Luis Fonsi, Alejandra Guzmán y Wisin, Vives asegura que lo que el busca para su team es diversidad y que ha quedado tan impresionado con las voces que ha escuchado que podría asegurar que es la mejor versión de ‘La Voz’ que ha visto hasta ahora.

En exclusiva hablamos con Carlos Vives que nos relata lo siguiente:

Pregunta: ¿Listo para tener al mejor equipo?

Carlos Vives: Estoy muy contento porque yo sabía que una ‘Voz’ hecha en los Estados Unidos iba a ser muy poderosa en diversidad, en talento, en estilo, porque es un país que ha recogido mucho de toda nuestra historia, de todas las corrientes de la música latina, que se han enriquecido con las corrientes americanas de la música, y yo sabía que eso iba convertirle en muy competente… Aunque es una ‘Voz’ en español también se deja bañar del inglés, es muy rica, muy diferente a las que se han hecho en otras partes, y nosotros como latinos disfrutamos de la música que vino de nuestras tierras, y que aquí se ha proyectado de una manera muy increíble… Ese el sueño americano de la juventud y de la gente mayor que ha luchado muchos años por estar en la música, encuentran en ‘La Voz’ una oportunidad espectacular, es como de las más fuertes que he visto.

P: La música latina está marcando historia en el mundo y eso hace que la exigencia sea mayor, ¿qué es lo que tú buscas en tu equipo?

C.V.: Ellos vienen buscándolo a uno, por supuesto uno quiere escoger el mejor equipo, el más diverso, el que represente este país… Algunos más jóvenes de r&b, de la línea del pop ven en Fonsi ese sueño americano o más del pop con Alejandra o dentro de la onda urbana a Wisin, y los que buscan a Carlos Vives son porque trabajan su música de raíz, o que hacen cumbia o que trabajan su música moderna a partir de los vallenatos… Yo quiero formar un equipo donde esa sea la mayor fortaleza, pero que ellos me dejen buscar a mí esos jóvenes que a veces le pueda robar a uno u a otro para tenerlo diverso y dar mayor competencia.

P: Luis Fonsi dice que tu eres el ‘jefe’, el ‘patrón del bien’, ¿te sientes así?

C.V.: Así me bautizaron los músicos colombianos y por ahí de escucharlos a ellos me han recibido como el patrón, pero no, yo me he sentido querido por ellos siempre, por al generación de músicos que han venido después de mí y así me lo han hecho sentir… Pero después abusan de mí, todo lo que me han dicho, es que yo les doy pie, los molesto mucho, los quiero. Me he pasado mucho tiempo en Puerto Rico así que se criaron conmigo, me consienten, lo mismo Alejandra.

P: ¿Cómo es trabajar entre amigos y a la vez competir?

C.V.: Lo hace muy hermoso… Es más fácil entender la competencia en los deportes porque están creados para eso, pero en el arte, en la música es más complejo, más difícil, mucha conceptualidad. En los festivales de la canción, donde yo creo que se origina el formato de ‘La Voz’, cobra una dimensión especial, entonces a mí me encanta que haya mucho cariño entre nosotros, muy buena energía, muy buen sentido del humor, en la parte competitiva que llega a una temperaturas que si no fuera por el cariño que nos tenemos, sería raro porque no puedes creer lo que nos decimos ¡Santo Dios!… El rating se la va a dar la calidad vocal, pero el vacilón que hay entre nosotros los coach le va a dar mucho, porque la gente se va a identificar con nuestros errores y nuestros aciertos, pero al final, por encima de todo hay una gran amistad.

P: ¿Cómo es el momento del giro de la silla?

C.V.: Tú no quieres preguntarme eso, porque es el momento más emocionante y el más difícil, no se si me toman el pulso en ese momento estará tan bien, porque es el miedo a equivocarnos, a ser injustos, es el miedo a no quedarnos con una voz altamente competitiva… El problemas de esto que ha habido una voz mejor que la otra que lo ha hecho aun más difícil. Las audiciones a ciegas son las más difíciles que han tenido, y no es que ahí se acaben las tragedias, pero lo sufro mucho.

P: ¿Qué buscas y qué esperas del ganador?

C.V.: Una voz particular, única, con un timbre hermoso, mucha identidad y con orgullo por lo nuestro.