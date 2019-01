Luis Fonsi sobre ‘La Voz’: “Busco magia”

"No somos jueces, somos coaches, yo no estoy para decir, 'soy mejor que tú', ¡jamás! estamos para decir, 'soy igual que tú, pero he vivido un poquito más'"

A tan solo horas del tan esperado estreno de ‘La Voz’ en Estados Unidos, por primera vez en español, este domingo a las 9/8 Pm Centro por Telemundo, hablamos en exclusiva con Luis Fonsi, quien junto a Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, será uno de los coach que le dará el empuje a la próximo cantante latino.

Fonsi, quien conoce bien este formato porque ha participado de otros, incluso en este momento es también coach de ‘La Voz’ España confiesa lo que busca y por qué prefiere sentir a escuchar.

Pregunta: Y sigues sumando países, ahora coach de ‘La Voz USA’, por primera vez en español…

Luis Fonsi: Me siento contentísimo, privilegiado, es una gran responsabilidad estar sentado en esa silla roja. Soy fan del formato, conozco el programa como televidente, he sido coach en diferentes países, así que la dinámica la conozco súper bien, pero hacerla en Estados Unidos es algo que venimos esperando hace tiempo, especialmente en el momento que está viviendo la música latina, ya hacía falta. El público lo esperaba, nosotros lo esperábamos, estoy feliz de ser parte de una familia muy bonita, de un equipo de coaches brutal, y puedo garantizar que el público va a estar sorprendido del nivel de talento que va a escuchar cada noche, cada gala que van a ver.

P: Ya la música latina, incluso de tu mano con ‘Despacito’ ha roto todas las barreras en el mundo, ¿qué quieres tú en tu equipo?

L.F.: Yo pido el mejor equipo, que se vayan con el team Fonsi… No hay algo en específico que yo busco, ni una voz que tengan tal o cual cualidad. Como todos nosotros, cuando estamos escuchando la radio, nos enamoramos de una voz porque no cautiva, tiene esa algo que uno no sabe exactamente qué es, pero que nos enamora, nos hace querer escuchar más, que nos inspira, que nos desconecta, y eso es lo que yo busco, busco magia, busco ese momento donde se nos eriza la piel por X o Y razón. Yo trato de no escuchar, trato de sentir, hay una diferencia entre analizar cada giro musical, y hay momento en que te atrapa y que uno se cree lo que está pasando allá atrás, porque uno no ve.

P: ¿Cómo es el momento de estar a ciegas a girar la silla y ver?

L.F.: El momento en el que la silla se empieza a girar es una sensación de libertad, de cuando uno abre una ventana y entra el aire fresco, porque estás todo este tiempo con la incertidumbre de cómo será… Es inevitable ya uno imaginarse, hacerse en la cabeza una foto de lo que uno piensa y casi siempre, el 99.9% es totalmente diferente, porque uno escucha esos vozarrones y piensa que es una mujerzota y en verdad es una niña flaquitica, o nos pasó por lo menos 4 veces que pensaba que era una mujer y es un hombre con una voz súper aguda. Me encanta ese momento que uno gira la silla, que se giran las 4 sillas porque nos peleamos a muerte, porque los coaches nos llevamos demasiado bien y es una relación súper respetuosa, cariñosa y honesta. Y dentro del respeto que nos tenemos nos peleamos a muerte y cada uno tienen su táctica, cada coach tiene sus trucos mágicos, y lo que me gusta que nos sentimos libres de ser nosotros mismos, no hay libretos, no hay reglas, no nos limitan, ni nos obligan a decir nada.

P: ¿Cómo eres como coach?

L.F.: Hablo con el corazón en la mano, soy muy honesto… Cuando algo me gusta lo digo, y cuando no me gusta, con mucho respeto, también lo digo y trato de que se lleven siempre una crítica constructiva, algo que ellos se pueden llevar para su próxima audición o presentación, que no sea siempre un “no, gracias”, sino que sea un: “No, pero trabajen esto”. No somos jueces, somos coaches, yo no estoy para decir, “soy mejor que tú”, ¡jamás! estamos para decir, “soy igual que tú, pero he vivido un poquito más, he aprendido de mis errores, esto me ha funcionado y esto no”… Y me gusta poder hablar de ese tú a tú.

P: ¿Has encontrado un común denominador en las historias o en lo que buscan los participantes?

L.F.: Sí, en esta edición de ‘La Voz’ el común denominador ha sido la familia y su importancia para los participantes que vienen acompañados por alguien que los ha ayudado. Algunos participantes vienen con su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, sus abuelos, otros les dedican la presentación a alguien que han perdido… Lo importante que es para nosotros, los latinos, ese apoyo familiar que quizás en otros países no lo he sentido tanto. Nosotros no sabemos nada de eso hasta que ellos cantan y no los cuentan después, esa parte es tan importante, lo mucho que han luchado, todas las puertas que se le han cerrado para llegar aquí.

P: ¿Cómo es trabajar y competir con amigos?

L.F.: Es divertido, prefiero hacerlo de esta manera, cuando uno respeta y le tienen cariño a las personas con las que trabaja es mucho más fácil la competencia, porque uno sabe hasta donde llegar, uno sabe que estamos listos y preparados para el juego, uno sabe los ‘botones’ que tiene que apretar y lo hace con respeto y con mucho amor. Yo soy fan de los tres, antes lo era y ahora mucho más, especialmente de Carlos y Alejandra que ahora los conozco mucho más, a Wisin era de los tres el que más conocía. Soy fanático a muerte de Alejandra, me encanta su actitud y lo que trae a la mesa. Carlos es ‘El patrón del bien’, es el jefe, el papá de los pollitos, es brutal, su perspectiva de la música, hacia la vida, un tipo positivo, alegre. W es fuego, es alegría, es cafeína pura, te levanta… Cuando uno llega un poco dormido en la mañana, esas palabras que te dicen te ponen alerta, es muy divertido, muy espontáneo.

P: ¿Y Fonsi?

L.F.: Yo no sé, yo soy tranquilo, creo que de los 4 soy el más tranquilo, tengo mis momentos de locura, pero me gustaría pensar que soy el equilibro de los 3 coaches, el término medio, el que organiza la fiesta quizás, el que media.