Carlos Rivera dice que está dispuesto a no dejar morir las baladas

"Vale la pena seguir apostando a un mensaje positivo, lleno de amor"

Foto: Cortesía The Dream Team Agency

Carlos Rivera participó el domingo pasado de ‘Mira Quién Baila All Stars’. El cantante interpretó y actuó ‘Me Muero’ durante la presentación de Amara La Negra, y luego habló cono nosotros de su deseo de no dejar morir a la balada, ni al romanticismo. Además confesó qué es lo que tiene en común con Jennifer Lopez.

“‘Me Muero’ ha sido una canción que nació de mi corazón, de mi inspiración”, asegura Carlos quien dice que lo que más lo impresionó de la dimensión que tomó este tema de éxito, fue saber que aún se pueden salvar a las baladas.

“Lancé un primer sencillo que es un balada en un mundo que está lleno de otros géneros… Vale la pena seguir apostando a un mensaje positivo, lleno de amor y no porque lo demás tenga que dejar de existir, sino que no deje de existir esto, el mensaje de amor, canciones de amor que puedas dedicar”, nos confiesa el cantante mexicano.

¿Pero cómo nació este existazo mundial en el que se convirtió ‘Me Muero’?

“Nació en una carretera, yo estaba de gira por México, y de repente en plena carretera se me vino la melodía con la frase ‘me muero’… Que no quiere decir que te mueras, sino eso de ‘me muero por hacer esto’… ‘Me muero por robarte un beso’. Y ahí sí que, ‘si me muero que sea de amor’, y porque todos cuando nos enamoramos morimos de amor por esa persona”.

Para este 2019 además de una gira internacional que comienza en Argentina, sigue en Chile, donde se presentará en Viña del Mar, para después ir a tocar a España y regresar a México por un noveno Auditorio Nacional, Carlos Rivera estrena este 18 el tema ‘Sería Más Fácil’.

Para que lo acompañe en el video eligió a Paula Echeverría, la protagonista de la serie española ‘Velvet’, algo que tiene en común con Jennifer Lopez, quien para el video de ‘El Anillo P’a Cuando’, buscó como galán al prota de la misma serie, Miguel Ángel Silvestre.

“Perdidos no andamos ni ella, ni yo (risas). Paula es una gran amiga mía… Es una canción triste que habla del desamor, de hecho soy un piloto de Iberia, nos prestaron los aviones, los simuladores… Paula sale hermosa, la historia es que lo triste es que terminamos, nos la pasamos llorando los dos”, confiesa.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

