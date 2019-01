Audio de “El Chapo” con distribuidor de droga en Nueva York a quien pidió terreno para aviones

El mexicano pretendía adquirir una propiedad en República Dominicana

Antonio “Toño” era uno de los dominicanos que distribuía droga para Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Nueva York, pero también operaba en República Dominicana y se convirtió en un objetivo de las autoridades de ese país.

Este miércoles, el comandante Omar Rodríguez, miembro de la División Táctica de Investigaciones del país caribeño –en coordinación con la DEA– ubicaron que “Toño” realizaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas, por lo que su teléfono fue intervenido.

El proceso para ello no fue fácil, ya que el Fiscal General de República Dominicana debió autorizar la vigilancia, luego se hizo la petición a un juez y después a la compañía telefónica, que aceptó cooperar.

Entre las llamadas que interceptaron estuvo una donde “Toño” habla con Guzmán Loera sobre la compra de un terreno para construir unas pistas de aterrizaje, a fin de facilitar viajes de Venezuela a México, según testificó Alex Cifuentes, exsecretario particular de “El Chapo”.

Los fiscales volvieron a presentar un audio que esta semana se dio a conocer como parte de las pruebas contra el mexicano y sus actividades ilícitas en otros países.

Después de saludar a “Toño”, Guzmán Loera hace la petición. “Mi amigo, este, queremos, este, que nos ayude ahí usted a conseguir un lugarcito pa’ que lleguen muebles (aviones) y de ahí, de ahí brinquen para allá para el Loco (Venezuela)”, indicó el mexicano. La referencia a el “Loco”, explicó Alex Cifuentes esta semana es al expresidente Hugo Chávez.

“Ah, sí, estoy en eso, ya el se-señor Panchito me dijo yo estoy averiguando eso ya. Yo de-de aquí a mañana tengo dato de eso, eh”, afirmó Antonio.

“¿Pero-pero no puede rentar algo por ahí usted, algo que haya una finca que tenga un lugar así?”, presionó Guzmán Loera.

“Eh, no, no, no, no, aquí no, aquí no se hace así, no. Pero yo tengo un [no se entiende] para ver quien tiene uno de esos, me están averiguando, eh”, indicó el dominicano.

El comandante Rodríguez no dio detalles de qué ocurrió con las investigaciones sobre “Toño”, pero fue cuestionado sobre ese audio por el abogado de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, luego de afirmar que la voz era de un mexicano.

“¿Cómo sabe que es un mexicano?”, lanzó Lichtman. El comandante afirmó que por el acento y el tipo de palabras que utilizaba. Previamente había quedado asentado que tenía experiencia en vigilancia telefónica al haber colaborado al menos 80 casos con este método de recabar información.

Lichtman criticó al testigo al señalar que “estaba suponiendo” que era un mexicano, a lo que el experto respondió con un tajante “no”.

Además de “Toño”, un sujeto conocido como “La Serie” fue distribuidor de cocaína, heroína y metanfetaminas del Cártel de Sinaloa en Nueva York entre 2008 y 2009.