Carlos Rivera estrena ‘Sería Más Fácil’ junto a Paula Echeverría

Tal como nos lo adelantó en entrevista, este viernes 18 de enero, Carlos Rivera estrenó el video de su nuevo tema ‘Sería Más Fácil’ y como pareja tiene a nada más y nada menos que Paula Echeverría.

Paula, quien además de protagonizar ‘Velvet’ junto a Miguel Ángel Silvestre es la ex de David Bustamante, es muy amiga de Carlos, él mismo explicó que la eligió por el gran cariño que se tienen.

La canción cuenta una historia triste de amor, que por la falta de tiempo y compromisos se terminó.

“Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele saber que no fue suficiente, saber que por más que lo intente no pueda evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Y a todo lo que planeamos debemos decirle adiós”, dice una parte del coro de la canción.

El video fue grabado en Madrid, España, y para sus actuaciones de piloto, se utilizaron aviones y simuladores reales de la compañía de dicho país, Iberia.

Y si la historia de amor y desamor no es suficiente, también te puedes echar un taco de ojo viendo a Carlos Rivera haciendo ejercicio casi desnudo.

