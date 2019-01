Pasajero murió arrollado por Metro F en Queens

Un hombre murió tras ser golpeado por un tren de la línea F en la estación Jackson Heights-Roosevelt Avenue en Queens, el viernes por la mañana.

El pasajero fue golpeado aproximadamente a las 7:15 a.m. y declarado muerto en la escena, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. No estaba claro de inmediato cómo sucedió el hecho, pero no se sospechaba ninguna criminalidad.

El servicio regular en los trenes E, F, M y R quedó afectado y se reanudó aproximadamente a las 9 a.m. aún con retrasos prolongados, informó amNY.

“Las estaciones en las líneas M y R en Queens están experimentando condiciones de hacinamiento, mientras el servicio se reanuda después de que alguien fue golpeado fatalmente por un tren F en Roosevelt Av”, escribió la MTA a las 10 am del viernes. “Los trenes están corriendo pero pueden estar demasiado llenos para abordar. Agradecemos su paciencia mientras regresamos al servicio normal”.