Quiero un Nueva York más seguro

Necesitamos transparencial policial

Han pasado más de 50 años desde que el líder del movimiento de derechos civiles Martin Luther King, pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”, en el que pidió derechos civiles y el fin del racismo. No había nacido cuando eso sucedió, pero mis experiencias personales me han hecho apreciar su lucha.

Por eso formo parte de un movimiento que continúa la lucha para acabar con el racismo y promover los derechos humanos de los neoyorquinos, incluido el derecho a estar libre de violencia policial.

Mi sueño es tener un Nueva York más seguro. Ese es el nombre de un paquete de proyectos de ley estatales que la coalición de la que formo parte, Comunidades Unidas para la Reforma Policial (CPR por sus siglas en inglés) está impulsando en Albany, para ayudar a poner fin al secretismo policial y a las prácticas discriminatorias y abusivas por parte de agentes del orden.

Ha habido demasiadas personas asesinadas o maltratadas por policías, cuyo trabajo se supone es protegernos.

Soy puertorriqueño y nacido y criado en el Lower East Side, donde todavía vivo. He sido víctima del NYPD más veces de las que puedo recordar.

Me han golpeado la cabeza contra un automóvil, me han asfixiado, me han sacado pertenencias de mis bolsillos y no me la han devuelto. Quiero que Nueva York sea un estado donde nadie pase por esto. Por eso estoy luchando por leyes que protejan a las comunidades como la mía del abuso y secretismo policial.

Hay varios proyectos de ley en los que nuestro gobernador y la legislatura estatal pueden actuar de inmediato. Incluyen el establecimiento de un fiscal especial permanente para todos los casos de homicidios a manos de la policia.

Necesitamos transparencia policial, y podemos comenzar por anulando la ley 50a, que oculta el abuso policial del público.

El estado de Nueva York también debe poner fin a los arrestos innecesarios y dañinos cuando las personas no hayan cometido un delito y promulgar la Ley STAT de la Policía para exigir la divulgación pública de datos policiales críticos.

Debemos detener los abusos contra nuestra comunidad y construir un movimiento por la justicia y por un Nueva York más seguro.

Steve Kohut es miembro del Justice Committee y Communities United for Police Reform (CPR). Twitter: @changethenypd