Acusan al NYPD de ignorar crimen de odio contra pareja LGBT en Queens

Líderes comunitarios y políticos denunciaron que la Uniformada no tomó con seriedad la agresión cometida en noviembre pasado en la tienda Village Moon, de Jackson Heights

Dos meses y medio después de que Jeremy Valarezo y Joseph Sokolowski fueron agredidos física y verbalmente, con epítetos contra su orientación sexual, en el negocio Village Moon, en Jackson Heights, Queens, líderes políticos y defensores de la comunidad LGBT denunciaron este martes a la Policía por no asumir el caso con la gravedad que requería.

Mostrando imágenes con las heridas que Valarezo recibió el pasado 3 de noviembre, tras ser atacado por el administrador del local comercial especializado en tatuajes y piercings, el concejal de Queens, Daniel Dromm, criticó al NYPD por actuar de manera injusta y no reportar el hecho como un crimen de odio, tal y como lo ordenan las leyes de Nueva York.

“Odio estar una vez más aquí, en pleno 2019, luchando contra crímenes de odio, y contra la Policía por no abordar este incidente como un crimen de odio que quedó grabado en un video, donde se escucha claramente que llaman a esta pareja ‘maricones’ y luego los golpean. Esto no es aceptable y no vamos a permitir que la Policía ni la Fiscalía sigan ignorando estos hechos”, dijo el político recordando los hechos.

“Jeremy y su esposo compraron una pipa con una tarjeta de crédito y el empleado Mohammed Hoque les dijo que necesitaba fotocopiar sus identificaciones. Cuando ellos se negaron, el hombre comenzó a lanzar frases anti-gay, y al llegar la policía no tuvo en cuenta esas denuncias”, explicó Dromm, agregando que “injustamente” Solowski fue llevado a la cárcel y al agresor solo le emitieron una orden de comparecencia. “En ningún lado el NYPD tomó esto con la seriedad que ameritaba por ser claramente un crimen de odio”.

Valarezo, quien insiste en que la agresión fue motivada por su orientación sexual, aseguró que en repetidas ocasiones mencionó a los agentes que llegaron hasta el lugar las ofensas que recibió con su esposo, y ellos lo ignoraron.

“Fue injusto lo que sucedió, porque yo además les quería enseñar el video, (que él grabó) y me negaron ese derecho. Ellos solo querían poner a alguien en la cárcel y ese fue mi esposo y no a la persona que me dio el puño”, dijo el hombre de 39 años, quien nació en Nueva York y es hijo de padres ecuatoriano y puertorriqueño.

“Me ignoraron como si fuera un ciudadano de segunda clase por ser gay. Y un policía solo me decía ‘te duele, tómate un Advil’”, agregó el residente de Jackson Heights, quien negó que estén buscando demandar económicamente al NYPD. “Más que un daño físico, el daño que nos hicieron fue mental, y todavía estamos bregando con esto… no estamos hablando de demanda sino de respeto y justicia”.

Aumentan crímenes de odio

La presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, criticó el proceder del NYPD, más aun cuando los reportes presentados por la propia Policía demuestran que a pesar de la disminución de la criminalidad en la Gran Manzana, los delitos de odio han aumentado. El año pasado se registraron 352 de estas ofensas, con un aumento del 5% con respecto al año anterior.

“En los últimos meses estos crímenes de odio por raza, orientación sexual y género han escalado y exigimos que todos estos hechos sean investigados para asegurarnos de que estamos tratando a todos igualmente. Las palabras tienen significado también”, dijo Katz.

El concejal Rory Lancman también señaló el proceder del NYPD al manejar casos como el de la pareja de esposos LGBT, quienes se casaron en noviembre pasado tras 20 años de relación, y dijo que la Uniformada debe asumir un trato justo, apegado a las leyes.

“La policía y la fiscalía rehusa tomar estos crímenes como delitos de odio. Este fue el tercer incidente en el año y les pedimos que los tomen con la seriedad que se merecen”, dijo el político.

Asimismo, la candidata a la Defensoría del Pueblo, Melissa Mark-Viverito, se sumó a las voces de protesta e hizo un llamado al NYPD para que actúe de manera responsable.

“Me da rabia que esto ocurra. La policía tiene que tomar con responsabilidad estos casos y deben explicarnos públicamente por qué no categorizaron este hecho como un crimen de odio. El dueño del lugar debe ser responsabilizado por semejante experiencia humillante”, dijo la expresidenta del Concejo.

Jessica Huamán, mujer transgénero, defensora de los derechos LGBT, aseguró que en Jackson Heights, zona de amplio predomino de bares gay, la policía sigue tratando de manera discriminatoria las denuncias hechas por esa comunidad. “Estamos hartos de tanta violencia contra nosotros y de que la policía se burle de nosotros cada vez que queremos denunciar delitos. Esto tiene que parar”, dijo la activista.

Sobre las denuncias y reclamos, el NYPD aseguró no le dio categoría de crimen de odio al incidente, porque se trató de una pelea por motivos de dinero y no por la orientación sexual de la pareja Valarezo-Sokolowski, pero advirtió que está analizando el video del hecho.

“El grupo especial contra crímenes de odio está al tanto del video y lo está revisando. La disputa que llevó a los arrestos de dos personas en ese lugar en esa fecha estaba relacionada con el dinero. No se proporcionó información en el momento para indicar que se trataba de un delito de odio”, aseguró un portavoz de la uniformada.

Ali Najmi, abogado de la pareja, exigió a la Fiscalía que desestime los cargos contra Sokolowski, acusado de haber hecho daños en el local y pidió severidad con el atacante, quien enfrenta acusaciones de lesiones personales.